Battle Crush propone un nuovo beta test ai suoi utenti

NCSoft ha annunciato l’arrivo del secondo beta test globale per Battle Crush, invitando i giocatori di tutto il mondo a partecipare e contribuire al percorso di sviluppo del gioco. Per maggiori informazioni e per partecipare, è possibile visitare il sito ufficiale. In questa nuova fase del beta test globale, i giocatori avranno l’opportunità di sperimentare un gameplay potenziato, caratterizzato da miglioramenti nel controllo tramite tastiera e mouse per PC, un’interfaccia utente della lobby ridisegnata per un’esperienza fluida e un sistema di ricompense aggiuntivo che renderà ancora più gratificante la sconfitta dei nemici e migliorerà la gestione della resistenza.

Presentato al G-STAR 2023, il principale festival di gioco in Asia, nel novembre 2023, BATTLE CRUSH si appresta a lanciare il suo secondo beta test globale, arricchito da significativi miglioramenti al gameplay basati sul feedback della prima beta e sulle informazioni raccolte dalla dimostrazione di G-STAR. Il gioco offre un’esperienza emozionante di picchiaduro d’azione, dove i giocatori combattono per sopravvivere su campi di battaglia sempre più piccoli, affrontando una varietà di nemici. Potranno scegliere tra diversi dei e creature mitologiche chiamati Calixer, ognuno con uno stile di gioco unico da esplorare. Affrontate i vostri avversari con abilità e uscite vittoriosi da epiche battaglie. BATTLE CRUSH è atteso per un rilascio globale nella prima metà del 2024 su Nintendo Switch, PC tramite Steam e dispositivi mobili.

