NACON omaggia Princess Peach con una bellissima Switch Case

E’ tempo di rinascita per le principesse. Non c’è più bisogno di un cavaliere per uscire dalle difficoltà, sono loro oggi a sconfiggere il drago e a salvare l’intero reame. Da figure passive e fragili, relegate a oggetto del desiderio, le principesse assumono un ruolo sempre più centrale nella storia.

L’archetipo passivo del passato non esiste più ed è stato sostituito da un archetipo nuovo e dinamico che le trasforma in vere protagoniste. Non più creature deboli e delicate da proteggere, ma forti e autonome guerriere pronte a difendere amici e valori. Un cambiamento che riflette non solo una trasformazione nel modo in cui vengono percepite le donne nella società, ma anche nei valori e nelle aspettative culturali.

Princess Peach è un emblema di questo radicale cambiamento. Bellissima principessa dagli occhi azzurri e dai capelli dorati, Princess Peach è la guerriera e l’eroina dei nostri tempi che sconfigge Uva Spina. A fianco di Super Mario da 40 anni, Princess Peach è, oggi, un personaggio fondamentale nell’universo di Super Mario, e rappresenta una principessa iconica nella storia dei videogiochi e, in generale, nell’immaginario collettivo. Proprio per questo, a distanza di tanti anni, Nintendo ha voluto dedicare un videogioco interamente all’eroina Peach.

