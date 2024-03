Tchia festeggia il suo anniversario e arriva su Steam

Lo studio di sviluppo Awaceb e il publisher Kepler Interactive celebrano il primo anniversario di Tchia con il suo lancio su Steam, disponibile ora. Un nuovo aggiornamento sarà disponibile immediatamente per i giocatori Steam, e fruibile a fine mese su Epic Games Store e PlayStation. Tchia ha conquistato tanti premi di settore, come quello di “Games for Impact” ai The Game Awards 2023, e diverse nomination, come quella per “Game Beyond Enterainment” alla ventesima edizione dei BAFTA Games Awards, la cui cerimonia si terrà ad aprile 2024, grazie alla sua capacità di toccare il cuore dei giocatori di tutto il mondo. I festeggiamenti di oggi rappresentano una forma di ringraziamento per tutti coloro che hanno provato l’avventura, ma anche un modo per accogliere nuovi appassionati in un’ambientazione fantastica ispirata alla Nuova Caledonia, la terra d’origine dei co-fondatori di Awaceb.

Sin dal lancio, avvenuto a marzo 2023, Tchia è stato giocato da oltre 1.4 milioni di persone, che hanno avuto modo di scoprire un’affascinante protagonista e un magico open world. È arrivato il momento di tornare all’avventura grazie a un nuovo aggiornamento, disponibile da oggi su Steam, e in arrivo a fine mese sulle altre piattaforme, che introduce una serie di nuove funzionalità, tra cui un Outfit Perks System, nuovi oggetti estetici e nuove Melodie dell’anima che aprono una serie di opportunità inedite di gameplay. Dalla generazione istantanea di cibo, alla velocità di navigazione incrementata grazie alla Melodia dell’anima “Super Boat”, passando per la possibilità di condurre un branco di animali grazie alla nuova abilità “Attract Animals”. L’aggiornamento di Tchia offre un’infinità di nuove opportunità di gameplay e di interazione con il meraviglioso arcipelago baciato dal sole.

Inoltre, è possibile acquistare Tchia anche su Steam, e nuovi avventurieri possono partire per uno splendido viaggio in un fantastico sandbox dove potranno arrampicarsi, planare, nuotare e navigare per scoprire tanti segreti. Per di più, Tchia arriverà anche su Nintendo Switch quest’estate, con un’edizione fisica disponibile in collaborazione con Maximum Games che può essere prenotata ora.