Dragon’s Dogma 2 è secondo nella classifica UK, Peach chiude il podio settimanale

La classifica settimanale dei giochi che hanno venduto più unità fisiche nel Regno Unito vede diversi debutti questa settimana, ognuno con risultati differenti. Il 22 marzo infatti sono stati pubblicati ben 3 titolo molto importanti: Dragon’s Dogma 2, Princess Peach Showtime! e Rise of the Ronin, senza dimenticare il debutto sul mercato anche di Alone in the Dark.

Come riportato da GamesIndustry.biz, Dragon’s Dogma 2 ha debuttato al secondo posto nella classifica UK, mentre Princess Peach Showtime! (che però ha venduto meno unità al lancio di Mario Vs. Donkey Kong) occupa il terzo gradino del podio. Rise of the Ronin invece deve accontentarsi di un debutto in quinta posizione, mentre Alone in the Dark si è piazzato alle sue spalle, ossia in sesta posizione. A dominare la classifica di vendite settimanale nel Regno Unito troviamo sempre l’onnipresente EA Sports FC 24.

Potete trovare le nostre recensioni di tutti i titoli debuttanti nella nostra sezione dedicata!