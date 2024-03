Secretlab MAGNUS Metal Desk Recensione: una scrivania da heavy metal!

Dopo averci fatto provare la sua regale poltrona da gaming, Secretlab ha deciso di farmi completare la postazione da lavoro inviandomi il kit (quasi) completo di Secretlab MAGNUS Metal Desk. Dunque, la recensione che sto per proporvi sulle pagine di GamesVillage.it non sarà incentrata soltanto sulla singola scrivania, ma includerà molti gli “accessori”, ossia l’estensione ad L della stessa scrivania, il bundle del Cable Management e la MAGRGB, ossia la striscia LED magnetica. Il termine “magnetico” è quello che più si addice a Secretlab MAGNUS Metal Desk, perché la scrivania e la sua estensione ad L, essendo realizzate in metallo (molto pesante), permettono sia in alcune parti del montaggio, sia nella gestione dei cavi, di poter installare e gestire alcune parti della loro composizione mediante un sistema magnetico.

La particolarità di Secretlab MAGNUS Metal Desk è infatti la quasi totale assenza di pezzi che non siano di metallo e dunque, l’imponente struttura non presenta né alcun pezzo di legno, né di plastica, né di qualunque altra tipologia di materiale. Solo ed esclusivamente metallo!

Secretlab MAGNUS Metal Desk: unboxing e montaggio

Parto subito col dire che chiunque deciderà di acquistare Secretlab MAGNUS Metal Desk (che sia la singola scrivania o l’ecosistema con l’estensione ad L) dovrà mettere in conto di non essere da solo sia per poter “accogliere” gli imponenti scatoli contenenti MAGNUS, sia per montare la/le scrivanie. Come sempre, Secretlab offre il miglio imballaggio per quanto riguarda i vari componenti che una volta assemblati vi metteranno tra le mani quella che posso definire una delle migliori scrivanie per il lavoro, il gaming o qualsiasi altra attività vogliate svolgere. All’interno dei pesanti scatoloni, oltre ovviamente a tutti i pezzi, sono incluse le chiare istruzioni che vi permetteranno di montare con successo MAGNUS Metal Desk, oltre ai kit per il montaggio (viti incluse ovviamente).

Il montaggio di Secretlab MAGNUS Metal Desk non è per nulla difficile e grazie alle chiare istruzioni e ai pezzi che combaciano l’uno con l’altro in maniera più che perfetta, assemblare i vari componenti non sarà faticoso, nonostante porterà via un po’ di tempo. A differenza di altre scrivanie dame montare, non ho quasi mai avuto difficoltà nell’intero assemblaggio, salvo nel montaggio finale della sezione dedicata al cable management, che ha proposto un po’ di difficoltà. Inoltre, per il 90% il montaggio è stato gestito da un sistema di viti, mentre il vassoio destinato ai cavi (presente nella parte inferiore della scrivania) ha proposto un pratico sistema misto tra magneti e viti. Il sistema magnetico proposto dalla nostra MAGNUS inoltre è evidente quando occorrerà applicare il MADPAD, ossia la copertura superiore che applicabile in pochissimi minuti (o secondi se siete più pratici) semplicemente andando a srotolarlo sulla parte alta della scrivania. Come detto prima però, nella fase di montaggio occorre essere in 2 persone non soltanto per velocizzare il tutto, ma anche per poter ribaltare l’intera struttura senza fatica e senza rischiare di graffiare (o, anche se difficile, danneggiare la scrivania).

Passando a Secretlab MAGNUS L-Shaped Extension, ossia l’estensione ad L della nostra scrivania, il montaggio risulta estremamente più semplice rispetto alla scrivania base, così come l’installazione tra le 2 parti: in pochissimo tempo sarà possibile connettere i 2 pezzi, andando a formare la vostra scrivania ad L estremamente spaziosa, ma allo stesso tempo un po’ ingombrate se non avrete lo spazio adatto dove posizionarla. Anche per l’L-Shaped Extension vale lo stesso discorso del paragrafo precedente: scrivania completamente in metallo e magnetica e richiesta di 2 persone per ribaltarla e installarla. Il risultato finale però mi ha lasciato a bocca aperta, dandomi tra le mani un’enorme struttura che ho potuto gestire a mio piacimento!

Ecosistema metallico, ma molto pesante!

Secretlab MAGNUS Metal Desk e la sua estensione ad L, essendo realizzate come già ribadito in metallo, hanno una struttura estremamente possente e che danno l’impressione di essere robuste ed indistruttibili, e per questo il loro peso è molto elevato. Singolarmente, il peso si assesta intorno ai 100 KG, fattore che rende le 2 scrivanie già pesanti prese in singolo. Una volta connesse, il peso diventa praticamente raddoppiato e spostarle può risultare una grossa impresa! Uno dei difetti di Secretlab MAGNUS Metal Desk è dunque il peso, che richiede sempre la presenza di più persone quando si decide di spostare la scrivania: ho provato a montare in solitudine MAGNUS Metal Desk e la mia schiena ne ha risentito molto, costringendomi a chiedere aiuto per continuare il montaggio… e per poterla ribaltare. Il fattore “metallo” però permette non solo di avere una struttura estremamente solida e capace di reggere tanto peso, ma grazie agli accessori (acquistabili a parte) è possibile avere il controllo totale dei cavi, organizzandoli a proprio piacimento, bloccandoli sul Desk con le apposite ancore di metallo, oppure sulle gambe della scrivania con gli accessori dedicati.

Secretlab MAGNUS L-Shaped Extension ovviamente propone le stesse caratteristiche e può essere installata sia a destra che a sinistra: sta a voi decidere dove meglio posizionarla. Ovviamente, mentre la scrivania “principale” risulta essere il lato dominante, ossia più lungo, L-Shaped Extension diventa invece la parte più corta, ma nonostante ciò sarà possibile utilizzare il piano nella sua interezza, sfruttando anche l’angolo che andrà a comporsi dopo l’assemblaggio delle 2 scrivanie. Ovviamente, ma qui servirà tantissimo spazio a disposizione, l’idea di aggiungere un’altra estensione ad L dall’altra parte è logicamente applicabile, andando così a comporre una struttura a C. Io per ovvie ragioni non l’ho realizzata, ma grazie alle caratteristiche della nostra gaming Desk, realizzare questa “nuovo” struttura risulta più semplice che immaginarla. A me la struttura ad L basta e avanza!

Cable Management e LED

Tutti riconosciamo l’importanza del Cable Management e come l’organizzazione dei cavi permette di avere una scrivania ordinata e senza cavi ingombranti. Secretlab MAGNUS Metal Desk propone di base un design che permette di organizzare i cavi in maniera ottimale tramite un vassoio per la gestione dei cavi che attraversa tutta la lunghezza della scrivania (e che continua nell’estensione a L), così da avere abbastanza spazio per nascondere prese multiple e i fili di monitor, dei microfoni e di tutti gli accessori presenti. Con un facile accesso dall’alto e dal basso, potrete sistemare la postazione in pochi minuti. Inoltre, come già anticipato, il Secretlab Cable Management Bundle offre tutti gli altri accessori utili a sfruttare il metallo della scrivania per gestire e fissare tutti i cavi presenti. Sono sicuro che anche chi non ha mai approcciato al Cable Management riuscirà a gestire con facilità i propri cavi grazie al sistema intelligente proposto da Secretlab!

Infine, come non menzionare Secretlab MAGRGB, che sempre mediante il magnetismo si installa in pochissimi secondi sotto il vano del Cable Management presente su Secretlab MAGNUS Metal Desk, permettendo di illuminare la vostra postazione rendendola più magnifica che mai. I content creator la adoreranno. La striscia LED si adatta perfettamente alla scrivania principale, ma presenta alcuni di difetti: il primo è legato all’APP da scaricare, perché senza di essa non è possibile cambiare e gestire e modificare i colori proposti (e questo mi sembra un limite che poteva benissimo essere bypassato); il secondo è legato alla scomodità della sua locazione, perché non permette un facile accesso ai collegamenti della sua alimentazione; e infine, i cavi che la alimentano difettano in connessione tra di loro e spesse volte si staccano al minimo movimento. Ho trovato difficile e scomodo collegare il LED all’alimentazione. Una vera pecca!

L’ecosistema che Secretlab ci ha messo a nostra disposizione può essere considerato definitivo? Assolutamente si, perché Secretlab MAGNUS Metal Desk e Secretlab MAGNUS L-Shaped Extension formano un mix esplosivo tra design, bellezza, intelligenza, spazio e cable management. Superato il trauma del peso e dell’ingombro, non si ha alcun limite alla personalizzazione e allo sfruttamento della postazione ad L, che permette di gestire PC, notebook, laptop, monitor e accessori e realizzare il vostro sogno di avere una postazione estremamente professionale e di grande impatto. Destinata ai gamer e ai content creator, chiaramente a mio avviso Secretlab MAGNUS Metal Desk può essere utilizzata anche per l’ufficio, a patto che abbiate tanto, ma tanto spazio. Ma a che prezzo.

Andare a comporre l’intera postazione risulta molto dispendioso, perchè la qualità si paga e Secretlab non è un marchio per nulla economico, anzi, tutto l’opposto. Secretlab MAGNUS Metal Desk viene venduta ad un prezzo di 499 euro, che unito ai 399 euro di Secretlab MAGNUS L-Shaped di circa 900 euro. Se a questi uniamo il prezzo di ben 2 MAGPAD (che generalmente costano 79 euro cadauno), oltre ai costo di Secretlab Cable Management Bundle (49 euro) e Secretlab MAGRGB (altri 79 euro), superiamo abbondantemente i 1000 euro. E purtroppo non tutti possono permettersi di spendere così tanto per una postazione. Ma chi deciderà di affrontare questa spesa deve sapere che si ritroverà tra le mani la gaming desk definitiva e non la cambierà mai più!

