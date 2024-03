Cyberpunk 2077 giocabile gratuitamente, ma solo per un breve periodo

I giocatori che non hanno ancora avuto modo di provare Cyberpunk 2077 potranno farlo gratuitamente, su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Questa è un’ottima opportunità per immergersi in questo distopico futuro e assaporare ciò che il celeberrimo RPG di CD PROJEKT RED ha da offrire. La prova gratuita di Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 28 marzo alle 8:00 PDT fino al 31 marzo alle 23:59. Offrendo cinque ore di gioco senza limitazioni, i possessori di console PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno giocare alla prova senza alcun costo aggiuntivo o necessità di abbonamenti.

Questa è l’esperienza definitiva di Cyberpunk 2077: durante il periodo di prova gratuita, i giocatori avranno accesso al gioco base, che include tutti gli aggiornamenti precedenti, come l’innovativo Aggiornamento 2.0 con importanti modifiche al gameplay e nuove funzionalità come alberi delle abilità e talenti ridisegnati, combattimento veicolare, un nuovo sistema di polizia e altro ancora. I giocatori potranno anche sperimentare l’Aggiornamento 2.1, che ha introdotto un sistema di metropolitana completamente funzionante, la possibilità di ascoltare stazioni radio in gioco al di fuori dei veicoli tramite il radioport, nuovi veicoli e altro ancora. Dopo la fine della prova gratuita, i giocatori che decideranno di acquistare Cyberpunk 2077 potranno trasferire senza problemi i propri progressi alla versione completa del gioco.

Tutti i nuovi arrivati a Night City possono approfittare di alcuni suggerimenti inclusi nella guida ufficiale del gioco preparata da CD PROJEKT RED, disponibile per il download gratuito. Per ulteriori informazioni su tutto ciò che riguarda Cyberpunk 2077, visitate il sito ufficiale, Facebook e X, e leggete la nostra recensione del gioco base e dell’espansione.