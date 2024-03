Demon’s Mirror: disponibile la demo del nuovo deckbuilding roguelike

Il publisher Good Shepherd Entertainment e lo sviluppatore Be-Rad Entertainment hanno annunciato che Demon’s Mirror, un nuovo gioco deckbuilding dalle innovative meccaniche di gioco, è giocabile ora gratuitamente come parte dell’evento Deckbuilders Fest di Steam che va da oggi al 1° aprile. I fan possono provare la demo gratuita oggi, oltre a visionare un nuovo video che mostra l’originale sistema di combattimento.

Questa la descrizione del gioco:

Demon’s Mirror è un nuovo roguelike deckbuilding, immergendo i giocatori in un mondo terrificante di suspense e strategia. Attraverso la costruzione del mazzo e la meccanica del chain-3 (l’abbinamento di tre o più tessere), i giocatori sono sfidati a ripristinare l’equilibrio in un regno oscuro e caotico tramite uno dei tre demoni. Intraprendi la tua missione, trova e colleziona nuove carte per ottenere potere e sfrutta combo punitive in questo costruttore di mazzi roguelike completamente unico.

Affronta incontri di combattimento a turni con nemici formidabili e scenari imprevedibili che cambiano ad ogni partita. Ma non affrettarti, perché prendere decisioni affrettate porterà alla tua rovina. La sopravvivenza in Demon’s Mirror dipende dal padroneggiare l’equilibrio strategico tra giocare carte e concatenare tessere. La manipolazione unica della griglia aggiunge una complessità fresca agli incontri di combattimento, dando ai giocatori il potere di scatenare combo devastanti mentre catenano tessere per attaccare, difendersi e raccogliere risorse.

Non ci saranno due partite uguali. Eventi casuali ti costringeranno a fare scelte interessanti, strane creature si presenteranno a te e scoprirai segreti nascosti ovunque.