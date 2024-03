Wobbly Life si rinnova con una nuova missione principale

Curve Games e RubberBandGames hanno lanciato oggi una nuova missione principale per Wobbly Life, un gioco a mondo aperto basato sulla fisica attualmente in accesso anticipato su Steam. Il gioco è disponibile anche su Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. La missione Deep in the Sewers introduce un sistema fognario completamente nuovo pieno di misteri, mostri e… segreti da rivelare.

Wobbly Life vanta oltre 17.000 valutazioni pienamente positive su Steam, più di 1,7 miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 1 milione di unità vendute su tutte le piattaforme. In questo nuovo aggiornamento gratuito troverete:

Articoli Consigliati Valorant: Clove è la nuova aggiunta al roster di Agenti Albion Online: nuovo update in arrivo

Una missione completamente nuova che introduce un’intera area sotterranea nell’isola di Wobbly Life: le fogne.

Traduzione in 11 nuove lingue

Nuove missioni secondarie con emozionanti segreti da scoprire

9 nuovi completi e capi d’abbigliamento sbloccabili

Una nuova aggiunta al museo

Descrizione del gioco:

Wobbly Life è un gioco sandbox dal tono umoristico in cui ti divertirai a esplorare l’isola di Wobbly con moltissimi minigiochi e la possibilità di giocare in modalità cooperativa locale e online per un massimo di quattro giocatori. Immergiti nelle profondità dell’isola di Wobbly entrando in tombini appena scoperti, ognuno dei quali nasconde una serie di sorprese che aspettano solo te.

Il gioco offre una ricca e avvincente avventura sandbox caratterizzata da un ambiente a mondo aperto con meccaniche di gioco basate sulla fisica. Lungo il tuo viaggio nella pittoresca isola di Wobbly, potrai esplorare luoghi incantevoli, accumulare ricchezze per acquistare vari veicoli e persino investire in proprietà immobiliari!