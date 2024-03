Princess Peach Showtime!: l’accolade trailer premia il titolo Nintendo

Princess Peach Showtime! è la nuova avventura da protagonista del popolare personaggio, disponibile ora, in esclusiva, su Nintendo Switch: vi presentiamo l’accolade trailer del gioco, che presenta anche il quote di GamesVillage dalla nostra recensione. Finalmente uscita dal castello per scrivere la sua personale storia, la rivalsa di Peach è lo specchio di una realtà che vede sempre più donne avvicinarsi al mondo dei videogiochi e della tecnologia. Una crescita graduale che secondo i dati condivisi da IIDEA, ha origine fin dalla tenera età e che grazie ai videogiochi permette alle bambine di avere una probabilità ben 3 volte superiore di intraprendere un percorso di studi e una carriera in ambito STEM.

Dopo il successo globale del nuovo volto della principessa, mostrato sul grande schermo da Super Mario Bros. Il Film, per Peach è giunta l’ora di brillare e di conquistare anche il palcoscenico di Nintendo Switch, mettendo da parte l’iconico abito regale e vestendo, senza limiti alle sue possibilità, i panni di ben 10 eroine differenti. Un momento storico per il mondo videoludico che rappresenta in pieno lo specchio della società moderna, caratterizzata, in Italia e nel mondo, da un crescente avvicinamento del pubblico femminile ai videogiochi, sia in qualità di consumatrici, sia in veste di operatrici del settore. Da damigella in pericolo a protagonista pronta all’azione, Peach si fa così portavoce di un cambiamento ormai inarrestabile e confermato dai dati presentati dall’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, IIDEA, ispirando le giovani videogiocatrici a non privarsi di alcuna opportunità e avvalorando la possibilità di plasmare il proprio futuro senza limiti all’immaginazione.

Princess Peach: Showtime! è la nuova avventura che vede come protagonista assoluta la Principessa Peach, alle prese con una misteriosa nemica mascherata e la Compagnia dei Mosti che hanno preso il controllo del Teatro Splendente. Un’occasione imperdibile che permetterà per la prima volta di vestire i panni di Peach e salvare lo spettacolo, facendo affidamento su un intero guardaroba di trasformazioni. Un’esperienza unica che permetterà, con un singolo gioco, di esplorare scenari differenti e sperimentare una varietà di gameplay mai vista prima. Non più una principessa in pericolo, Peach potrà diventare una spadaccina o una detective, una lottatrice di Kung Fu o addirittura una ninja, una ladra e anche una pasticciera, una graziosa sirena e una cowgirl, una fiera supereroina e, ancora, una pattinatrice sul ghiaccio. Niente potrà impedire a questa nuova Peach di salvare la scena al fianco della sfavillante Stella, custode del Teatro Splendente, che grazie al potere del suo fiocco, permetterà alla protagonista di interagire con il palcoscenico e di trasformarsi in tutto ciò che desidera.