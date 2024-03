Kādomon Hyper Auto Battlers da oggi su Steam in Early Access

Radunate un fantastico team di potenti mostri e diventate l’allenatore supremo di Kādomon in Kādomon Hyper Auto Battlers, un nuovissimo gioco di ruolo roguelike di collezione di mostri, disponibile da oggi in anteprima su Steam. Entrate in un mondo vibrante di mostri carini, eccentrici e coraggiosi e incontrate oltre 200 Kādomon da catturare, combattere e allenare. Fate evolvere i Kādomon per potenziare le loro abilità, potenziare le loro capacità e affrontare squadre rivali in incontri strategici. Combattete boss giganti, trovate le versioni più rare, completate il Kādodex, scoprite potenti Iper Evoluzioni e potenziate i Kādomon con potenti bonus per creare un team imbattibile.

Kādomon Hyper Auto Battlers, durante la settimana di lancio, godrà di uno sconto aggiuntivo del 10%, più una versione speciale sbloccata per Beleaf, Monku e Creeze. Kādomon Hyper Auto Battlers viene lanciato con oltre 200 Kādomon da raccogliere e molto altro ancora in arrivo durante l’Early Access, insieme a tipi di Kādomon aggiuntivi, nuove funzionalità di gioco.

Caratteristiche:

Un mondo vibrante di Kādomon carini, eccentrici e coraggiosi da catturare, combattere e allenare. Crea il team imbattibile definitivo in un viaggio per diventare il miglior allenatore di Kādomon.

Oltre 200 Kādomon unici da guidare in battaglia. Scopri le caratteristiche uniche di ogni Kādomon, impara nuove strategie e sincronizza diversi tipi di Kādomon per scatenare potenti effetti di squadra.

Completa il tuo Kādodex e scopri nuovi mostri man mano che progredisci. Trova rare stampe errate, combatti boss giganti e perfeziona le tue tattiche per creare il team definitivo di mostri che combattono automaticamente.

Kādomon Hyper Auto Battlers viene lanciato su Steam Early Access oggi per £7.99 GBP / €9.99 EUR / $9.99 USD, con uno sconto aggiuntivo del 10% disponibile durante la prima settimana di lancio.