Guilty Gear -Strive-, la presentazione ufficiale di A.B.A.

A.B.A è il terzo personaggio del Season Pass 3 di Guilty Gear -Strive-, insieme a Elphelt e Johnny: vi presentiamo oggi le foto ufficiali, insieme al character trailer. A.B.A, la creatura nata in un laboratorio, combatte usando Paracelso, un’ascia che ha la forma di una chiave. Con A.B.A. arriva anche un nuovo stage, “Fallen Prayer, Engulfed Lives”, sempre parte del Season Pass 3 oppure acquistabile separatamente al gioco base. Il Season Pass 3 contiene i tre personaggi già citati, oltre a un quarto che sarà svelato in futuro, e due nuovi stage, l’Additional Colour Pack #3 e il bonus d’acquisto del Season Pass 3 (che contiene colori aggiuntivi per i costume). Tutti i personaggi del Season Pass 3 possono essere acquistati separatamente.

Guilty Gear -Strive- è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S: questa la sinossi del titolo.

Un gioco nuovo di zecca della serie Guilty Gear, dedicato a tutti i giocatori e ai fan dei giochi di combattimento. L’azione di gioco è stata rielaborata rispetto agli episodi precedenti. L’alta qualità della tecnica di animazione dell’acclamata serie Guilty Gear Xrd dà vita a una grafica 3D, ben mascherata dallo stile anime. I personaggi carismatici della serie sono stati completamente rivisitati e affiancati da molti nuovi personaggi. Tuttavia, il sistema rimane semplice da apprendere, ma è anche complesso, per chi vuole davvero padroneggiarlo. La modalità storia, più lunga di un film, è pensata non solo per gli appassionati di Guilty Gear, ma anche per gli amanti degli anime.