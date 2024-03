Royal Revolt 2: grandi novità per lo strategico in occasione del decennale

Il gioco di strategia Royal Revolt 2 dello studio di sviluppo Upright Games sta celebrando il suo decimo anniversario, con l’aggiornamento più grande dell’anno e il primo riavvio del server dai tempi del suo rilascio originario, nel 2014. Royal Revolt 2 è disponibile per PC e dispositivi mobili (iOS/Android) e ha raggiunto oltre 40 milioni di download in tutto il mondo. Con profondità strategica, grafica bellissima e un forte focus sul PvP così come sul gameplay cooperativo, Royal Revolt 2 continua a emozionare un vasto pubblico di fan ancora oggi.

Tutti i giocatori sono invitati a partecipare alle celebrazioni di quest’anno. Costruire castelli, preparare ostacoli, reclutare nuove unità e intraprendere incursioni in altri regni – Royal Revolt 2, con il suo ricco gameplay, le splendide grafiche 3D e un costante flusso di nuovi contenuti, continua a catturare milioni di appassionati di strategia in tutto il mondo, un decennio dopo il suo lancio iniziale nel 2014. Fino ad oggi, il gioco sviluppato da Upright Games a Francoforte sul Meno, in Germania, ha raggiunto oltre 40 milioni di download. Royal Revolt 2 è disponibile per dispositivi mobili con iOS e Android, e i giocatori PC possono anche godersi il gioco poiché è disponibile nello Store di Windows e su Steam.

Il più grande aggiornamento dell’anno porta un sacco di nuove funzionalità. Come punto culminante delle celebrazioni dell’anniversario, i giocatori possono ora attendersi il più grande aggiornamento dell’anno! La versione anniversario introduce ulteriori livelli di aggiornamento che influenzano davvero ogni aspetto del gioco, espandendo significativamente le possibilità strategiche. Con uno slot extra per rune, il campo di personalizzazione e potenziamento di unità, ostacoli, incantesimi e oggetti degli eroi si espande notevolmente, aprendo completamente nuove opzioni per sviluppare uno stile di gioco personale. L’introduzione di un quarto slot per gli oggetti degli eroi rappresenta una svolta fondamentale nella dinamica di gioco. Questa innovazione porta a una moltitudine di possibilità strategiche e opzioni di personalizzazione estese che modificano profondamente il gameplay e il metagioco. Inoltre, viene introdotta una funzione di estrazione, che consente ai giocatori di rimuovere vantaggi da un oggetto e trasferirli su un altro. Questo ulteriore livello di raffinamento strategico consente ai giocatori di adattare più strettamente la loro esperienza alle loro esigenze individuali e apre nuove strade per la progressione nel gioco.