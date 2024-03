Asphalt Legends Unite in arrivo su tutte le piattaforme

Gameloft annuncia Asphalt Legends Unite, l’attesissima espansione per Asphalt 9: Legends disponibile su App Store, Google Play, Microsoft Store, Steam, Xbox e Nintendo Switch che rivoluzionerà il mondo dei giochi di corse con la sua esperienza di gioco multipiattaforma.

Asphalt Legends Unite rappresenta un coraggioso passo avanti per la serie Asphalt, nonché una nuova identità che catturerà l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo. Incentrato su un nucleo multipiattaforma che uinsce i giocatori di tutte le piattaforme, il gioco offre una nuova identità con funzionalità co-op, un motore grafico migliorato, una grafica più moderna pensata per i giocatori su console, un garage tutto nuovo che permette ai giocatori di conservare i propri progressi e i veicoli sbloccati e un’interfaccia utente migliorata. Questo è solo l’inizio: Asphalt Legends Unite presenta tanti altri elementi ancora in fase di sviluppo, come funzioni social e opzioni di personalizzazione.

Articoli Consigliati Ruff Ghanor: trailer di lancio del Deckbuilder TTRPG Red Bull Street Streamer torna per l’edizione 2024

Per realizzare una vera e propria esperienza multipiattaforma, Asphalt Legends Unite farà il suo debutto su PlayStation 4 e PlayStation 5, segnando la prima comparsa della prestigiosa serie sulle console Sony. Inoltre, sono in preparazione copie fisiche di Asphalt Legends Unite per PlayStation 5 e Nintendo Switch, che permetteranno di espandere l’accessibilità al gioco e di renderlo disponibile a un pubblico ancora più ampio.

Asphalt Legends Unite nasce dalla volontà di fornire agli utenti un’esperienza di gioco in costante evoluzione e un terreno di gioco equo su tutte le piattaforme. Il nostro obiettivo è espandere il gioco per creare l’esperienza Asphalt definitiva. Oggi facciamo il primo passo veso una nuova era per la serie Asphalt; presto pubblicheremo la nostra “roadmap” e i giocatori potranno dare un primo sguardo a cosa ci riserva il futuro. È proprio per questo che il nuovo capitolo della serie non ha un suo numero: questo è Asphalt e unisce tutti i giocatori, ora e in futuro.

ha dichiarato Ignacio Marin, responsabile di gioco.