SolForge Fusion: disponibile la demo

La prima demo giocabile di SolForge Fusion è ora disponibile come parte del Deckbuilders Fest di Steam. Questa demo introduce i giocatori alle regole di SolForge Fusion e consente loro di iniziare a potenziare le loro carte nella campagna roguelite in giocatore singolo. Il Deckbuilders Fest va dall’oggi fino al 1 aprile 2024. Creato da Justin Gary (Ascension) e Richard Garfield (Magic: The Gathering), SolForge Fusion è un gioco di carte collezionabili con migliaia di carte e possibilità di mazzi quasi infinite. I mezzi mazzi generati algoritmicamente e stampati possono essere fusi insieme per creare innumerevoli strategie, con più combinazioni di mazzi che gli atomi dell’universo.

SolForge Fusion è un gioco di battaglie con carte dove i giocatori dispiegano tatticamente creature e lanciano potenti incantesimi per superare i loro avversari. Ogni carta giocata si potenzia, amplificandone il potere. Il cuore di SolForge Fusion risiede nella sua meccanica distintiva dei mazzi. Qui, ogni mazzo giocabile è creato da una fusione di due mazzi di fazione algoritmici e unici. Quando si gioca una carta, non influenza solo il round attuale, ma si potenzia, diventando una versione più potente e aggiungendo più strategia al gioco. Quindi, anche se è facile da imparare e da configurare, ci sono infinite possibilità.

