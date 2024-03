Bulwark Falconeer Chronicles è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Wired Productions pubblica infine oggi il frutto del visionario progetto di Tomas Sala, Bulwark Falconeer Chronicles, su PC, PlayStation 4 & 5, Xbox Series S|X e Xbox One. Vi presentiamo contestualmente anche il trailer di lancio e l’annuncio dell’effettiva realizzazione di una vera e propria trilogia attualmente in corso d’opera. Bulwark Falconeer Chronicles è un gioco di costruzione open world che ha come fulcro la libertà e l’espressione, permettendo ai giocatori di costruire città, torri e fortezze tentacolari che diventano punti di snodo per il commercio o basi per le conquiste.

Caratteristiche:

Costruisci la tua eredità in un mondo distrutto dalle decisioni di coloro che sono venuti prima di te, torre dopo torre, muro dopo muro, scolpendo dalle spaventose scogliere e dalle acque pericolose di un paesaggio spietato che rifiuta di essere domato.

Incaricato di ricostruire una civiltà devastata dalle conseguenze di una guerra avvenuta 40 anni prima, sei al comando della creazione dell’ultimo grande insediamento su Il Grande Ursee, un vasto e fantastico mondo oceanico pieno di miti perduti, panorami mozzafiato e pericoli.

Partendo da umili moli e pontili di legno, dovrai raccogliere risorse e far crescere il tuo insediamento, mentre la popolazione aumenta e le creazioni diventano sempre più grandiose, scolpendo torri di pietra monumentali e fortificazioni che solcano i cieli, dove dominano dirigibili e giganteschi uccelli da guerra.

Crea rotte commerciali e stringi alleanze con altre fazioni sparse tra le onde, ottenendo potenti capitani e comandanti per proteggere le tue creazioni e utilizzare il loro aiuto nell’esplorazione, oppure raduna il tuo gruppo di battaglia per attaccare, muovendo guerra ai tuoi antichi nemici.

Questo mondo e le sue scelte sono nelle tue mani: quale eredità ti lascerai alle spalle? Quali creazioni porteranno il tuo nome?