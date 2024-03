Star Ocean The Second Story R: tante novità grazie all’update 1.10

Il nuovo aggiornamento di Star Ocean The Second Story R in uscita oggi (ovvero la versione 1.10) aggiunge una nuova difficoltà, dei nuovi nemici dei raid, nuove armi e altro ancora al remake in 2.5D dell’acclamatissimo secondo capitolo della serie Star Ocean. Square Enix, per l’occasione, ha rilasciato anche un nuovo trailer. Star Ocean The Second Story R riporta in vita il celebre GdR del 1998 grazie a un’affascinate grafica in 2.5D, una colonna sonora riarrangiata e vari miglioramenti. Il gioco è disponibile su Nintendo Switch, PS5, PS4 e PC (su STEAM).

Di seguito i dettagli dell’aggiornamento odierno:

Una nuova difficoltà dinamica chiamata “CAOS”.

Aggiunta di nuovi nemici dei raid: i Dieci saggi. Questa novità permette di affrontare ogni membro dei Dieci saggi. Ogni saggio avrà a disposizione un attacco speciale unico.

Aggiunta di una nuova formazione d’assalto: i Dieci saggi. Una volta sconfitti i nuovi nemici dei raid, riceverete un gioiello unico. Ciascun gioiello evocherà i Dieci saggi con il sistema di formazione d’assalto.

Durante vari eventi all’interno del gioco verranno sbloccate delle nuove illustrazioni per i PNG disegnate da Yukihiro Kajimoto. Tra queste troviamo le illustrazioni di Regis, Allen, Mariana, Eleanor, Clyde e Leifath. Potrete vedere tutte le illustrazioni che sbloccate nel corso della storia nella schermata del titolo, incluse quelle per i personaggi giocabili.

Adesso potrete vedere tutti i finali già sbloccati grazie alla nuova Raccolta finali, che potete trovare all’interno dell’opzione “Speciale” nella schermata del titolo.

La versione 1.10 aggiunge dei nuovi oggetti al gioco: una serie di armi, pezzi d’equipaggiamento e accessori per i personaggi. Questi oggetti saranno disponibili una volta completata la storia principale.

Adesso potete azzerare il livello del vostro personaggio mantenendo tutti gli oggetti che hai ottenuto, così da poter sviluppare di nuovo il personaggio nella Nuova partita+.