Diablo IV potenziato dal Ray Tracing… e torna il weekend “Benedizione della Madre”

Arriva il ray tracing su Diablo IV: dal 26 marzo potrete conquistare gli orrori degli Inferi con una gamma di nuovi miglioramenti grafici disponibili con la patch 1.3.5. In arrivo con il prossimo aggiornamento ai contenuti, Sanctuarium sarà ancora più infusa di ombre sinuose e riflessi migliorati con il ray tracing, oltre ad altri miglioramenti grafici.

Caratteristiche:

Attivare il ray tracing renderà le ombre più realistiche anziché più nitide e meno precise.

Anche i riflessi risulteranno più realistici e riveleranno maggiori dettagli ambientali, dando profondità ai riflessi nell’acqua e arricchendo l’ampia narrativa ambientale.

La funzionalità di occlusione ambientale, ovverosia la misura di quanto una superficie risulti oscurata dalle ombre delle luci circostanti, è stata aggiornata e migliorata.

Le ombre di contatto sono state aggiornate perché si applichino a più personaggi che mai a Sanctuarium.

I giocatori che possiedono una GeForce RTX serie 40 potranno potenziare al massimo le impostazioni del ray tracing e il framerate con la generazione di frame di NVIDIA DLSS 3, mentre con altre schede GeForce RTX potranno migliorare le prestazioni con la tecnologia Super risoluzione DLSS 2.

Inoltre… un accattivante bagliore discende sulla terra, aumentando la chiarezza e il temperamento di tutti gli ammazza demoni più prodi. Gli studiosi hanno scoperto nuovi segreti nei loro antichi tomi, mentre i forzieri sono pronti a esplodere traboccanti d’oro, dopo essere giaciuti in cripte da tempo dimenticate. Affrettatevi ad affilare la lama in una settimana d’avventure e bottino per diventare la forza più letale in tutta Sanctuarium. Dal 26 marzo alle 18:00 CET al 2 aprile alle 19:00 CEST, i giocatori e le giocatrici otterranno punti esperienza e oro a un tasso aumentato del 35% (moltiplicativo). Lilith benedice tutti i suoi figli e le sue figlie, dato che questo bonus si applica sia al Regno Stagionale che al Regno Eterno e a tutti i Livelli del Mondo. Il bonus si accumula con gli altri, per cui abbinalo agli elisir e all’Urna dell’Aggressione per massimizzare i PE ottenuti mentre uccidi mostri.

Articoli Consigliati My Hero Ultra Rumble: arriva la quarta stagione Star Ocean The Second Story R: tante novità grazie all’update 1.10