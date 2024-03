My Hero Ultra Rumble: arriva la quarta stagione

Entrate subito in azione con la stagione 4 di My Hero Ultra Rumble! La nuova stagione aggiunge nuovi set di Quirk che consentiranno ai giocatori di cambiare il ruolo del personaggio e le rispettive tre abilità Quirk, così da variare ulteriormente l’esperienza di gioco. I nuovi set di Quirk inizieranno da questa stagione con Shigaraki, a cui seguirà Bakugo. Ma soprattutto, Mt. Lady e Cementoss otterranno un nuovo costume Plus ultra raro, mentre Doku potrà sfoggiare il proprio celebre completo Dark “Costume ε”. Infine, ci saranno nuovi eventi e una nuova licenza pro, per rendere ancora più avvincenti le partite durante la stagione.

Più avanti, sempre nel corso della stagione, i giocatori potranno anche assistere alla comparsa di un nuovo e minaccioso personaggio e nemico giurato di All Might, il virtualmente immortale All For One. Questo potente cattivo aggiungerà allo scontro la sua collezione di potenti Quirk rubati ai propri avversari passati, promettendo di essere un fantastico alleato o una sfida impegnativa nell’arena!

Sinossi del gioco (di cui potete leggere la nostra recensione qui):

Tuffati nella mischia insieme ai tuoi compagni Eroi… o Villain! Comunicate, elaborate una strategia e sfruttate al meglio i vostri Quirk in squadre da tre! Questa è una battle royale da 24 giocatori divisi in 8 squadre: solo chi rimarrà in piedi fino alla fine trionferà! I partecipanti sono divisi in cinque categorie: Punta, Assalitore, Velocista, Tecnico e Supporto. Inoltre, ognuno di loro possiede un Quirk che lo rende completamente unico! Scegli il tuo personaggio preferito, oppure scopri nuovi orizzonti!