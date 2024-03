Fallout 76: tutte le novità dall’aggiornamento Atlantic City – America’s Playground

Fallout 76 ha ricevuto l’aggiornamento Atlantic City – America’s Playground: questo update gratuito è disponibile su tutte le piattaforme e contiene una nuove serie di missioni, l’esplorazione libera di Atlantic City e una stagione ricca di ricompense avventurose. America’s Playground dà il benvenuto ai giocatori ad Atlantic City, dove potranno affrontare nuove missioni e godersi l’esplorazione libera di Atlantic City.

Queste nuove missioni si svolgono tra Atlantic City e l’Appalachia. Ad Atlantic City, i giocatori dovranno affrontare la minaccia degli ipertrofici che stanno invadendo il centro cittadino allagato. Nel frattempo, in Appalachia, la famiglia Russo ha sfrattato i cultisti dell’uomo falena e trasformato Villa Ingram in un lussuoso night club. Ma sotto la patina glamour, i Russo nascondono oscuri segreti… e hanno bisogno del tuo aiuto. Fallout 76: Atlantic City – America’s Playground è disponibile su Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra. Tutti i dettagli su Atlantic City – America’s Playground si trovano qui.

America’s Playground segna anche l’inizio della stagione 16 di Fallout 76: Duello con il diavolo. Il tema della stagione è l’epico scontro tra Rip Daring e il diavolo del Jersey. I giocatori possono salire di grado e ottenere ricompense uniche. Maggiori dettagli su quello che offre la stagione 16 si trovano qui. Inoltre, i giocatori ora possono acquisire un Season Pass di Fallout 1st. I giocatori già abbonati a Fallout 1st otterranno automaticamente il Season Pass e accesso alle ricompense premium. I giocatori non abbonati Fallout 1st avranno comunque accesso alle ricompense base e la possibilità di acquistare il Season Pass di Fallout 1st nel negozio atomico. In questo modo, tutti potranno avere le ricompense premium.