PlayStation e Kit Kat insieme per uno speciale uovo di Pasqua “da gamer”

Sony ha portato a compimento una esclusiva partnership con Kit Kat, l’iconico brand del settore del cioccolato del gruppo Nestlé. Dalla collaborazione tra questi due marchi nasce la prima collezione di uova di Pasqua brandizzate PlayStation. Le uova PlayStation – KitKat saranno disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 8,49€ e saranno disponibili in due varianti: la prima al cioccolato al latte con inclusioni di wafer croccante; la seconda al caramello, un gusto sempre più amato soprattutto dai più giovani.

Ogni uovo sarà avvolto da un pack innovativo che riflette l’estetica distintiva dei due brand, contiene al suo interno, oltre al Kitkat Bunny, classico coniglietto di cioccolato e wafer incluso in tutte le uova Kit Kat, un voucher per una sottoscrizione di una settimana a PlayStation Plus Premium, il servizio in abbonamento di PlayStation che consente l’accesso a una vastissima libreria di giochi fruibili sia su console PS4 e PS5 che su PC in streaming, oltre a multigiocatore online, giochi mensili, versioni di prova delle ultime uscite e molto altro.

Ma le sorprese non finiscono qui: fino al 31 maggio, acquistando un uovo firmato Kit Kat e PlayStation, è possibile partecipare al concorso che mette in palio 10 console PlayStation 5 Slim: coloro che, all’interno dell’uovo, troveranno l’esclusivo Golden Ticket, si aggiudicheranno la console.

