Call of Duty Modern Warfare III e Call of Duty Warzone: la stagione 3 è alle porte!

Radunate il vostro team per il più grande aggiornamento stagionale mai visto in Call of Duty Modern Warfare III e Call of Duty Warzone. Con l’introduzione di nuove mappe, una nuova missione Zombie e una nuova mappa Rift, il ritorno di Rebirth Island e molto altro ancora, la Stagione 3 è ricca di nuove esperienze.

Mappe base 6v6

Articoli Consigliati MEGATON MUSASHI W WIRED: aperti i preorder PlayStation e Kit Kat insieme per uno speciale uovo di Pasqua “da gamer”

6 Star (Al lancio): Combattete in cima al resort a 6 stelle di Hadiqa a Dubai, che accoglie ospiti straricchi con una piscina a sfioro, uno skybridge e un club esclusivo.

Emergency (Al lancio): All’indomani di una catastrofe, schieratevi in un’ala dell’Agenzia statale per il controllo delle malattie, ambientata nell’arenaria rossa di Sedona, in Arizona.

Growhouse (Al lancio): Una versione rivisitata di Sphere di Call of Duty: Vanguard. Combattete battaglie a medio e lungo raggio in superficie e a battaglie ravvicinate sottoterra.

Tanked (Al lancio): Entrate nello Zoo di Vondel dopo l’orario di chiusura in questa frenetica mappa di medie dimensioni incentrata sull’acquario e sulle mostre di rettili.

Mappe di metà stagione: Giocate sulla fatiscente mappa di Grime accanto a un canale abbandonato, con un Checkpoint alla roccaforte di Rebirth Island.

Nuove modalità di gioco

Capture the Flag (Al lancio): Rubate la bandiera al nemico e riportatela alla base impedendo al nemico di catturare la vostra.

Minefield (Al lancio): I giocatori sconfitti lasciano cadere una mina di prossimità nel punto in cui cadono. La miniera è mortale solo per la loro squadra, creando combo selvagge. Si applica a una varietà di modalità di gioco.

One in the Chamber (Al lancio): Iniziate con tre vite e un solo proiettile micidiale. Ottenete un proiettile per ogni eliminazione. Se siete a corto, scegliete il corpo a corpo.

Inoltre, Modalità classificata: Al momento del lancio, partecipate alla modalità classificata della Stagione 3, con nuove ricompense stagionali e ricompense divisioni abilità.

Panoramica Zombie

Nuova mappa Rift, nuova missione (A metà stagione): Intraprendete una missione di salvataggio nel terzo Rift dell’Etere Oscuro per salvare la dottoressa Ava Jansen.

Nuove sfide e progetti (A metà stagione): Affrontate le nuove sfide Prestige e Camo e affrontate i nemici con tre nuovi progetti ottenibili:

Un nuovo signore della guerra (A metà stagione): Il signore della guerra Rainmaker ha requisito una fortezza sull’isola di Rahaa. Avvicinatevi a questo esperto di artiglieria e demolizioni con cautela.

Panoramica di Call of Duty: Warzone

Ritorna Rebirth Island, la destinazione principale per gli incontri di Ritorno e le partite classificate della Stagione 3.

Modalità: Insieme alla modalità Ritorno su Rebirth Island, altre modalità della Stagione 3 includono Occupazione, Resurgence Loaded e High Trip Resurgence.

Contratti ed eventi pubblici: Gareggiate negli eventi pubblici come Gulag: Climb and Punishment e Heavy Armor. Accettate il nuovo contratto per i droni spia. Tentate la Missione del Campione di Rebirth Island.

Nuove caratteristiche: Potenziate la squadra con il potenziamento sul campo Squad Rage e armatevi fino ai denti con la scatola militare. Osservate i futuri cerchi di fumo con Foresight Killstreak e migliorate le vostre abilità con il rarissimo pacchetto Perk Specialist.

Battle Pass Stagione 3

Ottenete oltre 100 livelli di contenuti, tra cui quattro nuove armi, otto nuove parti aftermarket e nuovi operatori come Vladimir Makarov e Snoop Dogg. Rivoluzionate il gioco con l’operatore “Stasis BlackCell” e altro ancora, grazie ai contenuti premium BlackCell.

Nuove offerte del negozio: Ottenete nuovi pacchetti come Tracer Pack: Cheech and Chong, diversi pacchetti Godzilla x Kong: New Empire, Tracer Pack: Big Brain Ultra Skin e altro ancora.

Pacchetto combattimento della Stagione 3 per i membri di PlayStation Plus

Disponibile dal 10 aprile, il pacchetto di combattimento della Stagione 3 conferisce a Élodie “Lockpick” una nuova skin operatore “Incubo stellato”. Gli abbonati a PlayStation Plus riceveranno anche gli elementi seguenti: progetto per fucile d’assalto “Rembrandt Rifle”, progetto per SMG “Raphael Rival”, ciondolo per arma “Cerulean Enigma”, biglietto da visita “Cobalt Conspirator”, adesivo per arma “Azure Avenger” ed emblema “Anonymous Artist”. Inoltre, i giocatori PlayStation riceveranno un bonus in gioco di raddoppio degli XP dal 18/4 al 19/4.

Nuove sfide ed eventi

Oltre alle nuove sfide settimanali, non dimenticate gli eventi stagionali come Godzilla x Kong: Battle for Hollow Earth, Blaze Up, High Trip e Vortex, con altri quattro eventi in arrivo a metà stagione.