PlayStation Plus: ecco quali saranno i giochi mensili di aprile

Lanciate magie, intraprendete un’avventura fantasy (a blocchi!) e liberate i vostri compagni demoni con la selezione di giochi mensili previsti per aprile su PlayStation Plus. Immortals of Aveum, Minecraft Legends e Skul: The Hero Slayer saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus a partire da martedì 2 aprile: diamo ora uno sguardo più approfondito ai singoli giochi.

Immortals of Aveum | PS5

Questo “sparatutto magico” in prima persona per giocatore singolo racconta la storia di Jak che si unisce a un ordine d’élite di maghi combattenti per salvare un mondo sull’orlo dell’abisso. La magia è il fulcro delle tecniche offensive e difensive. Combatti in prima persona con incantesimi basati su velocità e fluidità. Sblocca e potenzia oltre 25 incantesimi e 80 talenti. Scopri, potenzia e crea centinaia di oggetti magici, perfeziona il tuo stile di gioco grazie a tre forze magiche e diventa il più potente Magnus Triarca di Aveum.

Minecraft Legends | PS4, PS5

Scopri i misteri di Minecraft Legends, un nuovo gioco d’azione e strategia. Esplora una terra tranquilla, ricca di risorse e biomi lussureggianti sull’orlo della distruzione. Sono arrivati i piglin devastatori e spetta a te creare alleanze con nuovi amici e mob familiari, per poi guidare la carica durante battaglie epiche contro feroci piglin per difendere l’Overworld. Puoi sfidare i tuoi amici o fare squadra con loro in avvincenti battaglie online per un massimo di otto giocatori, mentre difendi il tuo villaggio e guidi le unità per distruggere gli insediamenti degli avversari.

Skul: The Hero Slayer | PS4

Un gruppo di eroici avventurieri ha assaltato il castello del Re Demone e ha fatto tutti prigionieri, tranne uno. Ora, devi vestire i panni dell’umile scheletro di nome Skul e salvare i tuoi compagni demoni. Questo platformer d’azione 2D vanta caratteristiche del genere rogue-like, una mappa in continua evoluzione e un arsenale crescente di abilità, ognuna con la propria portata, velocità e potenza. Equipaggiane due tipologie alla volta per adattarle al tuo stile di gioco e passa da una all’altra durante il combattimento per trovare la strategia migliore per sconfiggere i nemici.

Il Mega bundle Overwatch 2, in esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus

Non vi perdete la Legendary Beekeeper Sigma, Legendary Art Deco Symmetra, sette Epic Skins e cinque Battle Pass Tier Skips gratuiti. Questo bundle è disponibile per un periodo limitato per tutti gli abbonati PlayStation Plus ed è un ricco bonus per ogni appassionato.

Il pacchetto include:

Beekeeper Sigma Legendary Skin

Art Deco Symmetra Legendary Skin

Runner Sojourn Epic Skin

Punker Queen Junker Queen Epic Skin

Construction Ramattra Epic Skin

Matsuri Kiriko Epic Skin

Cassia Lifeweaver Epic Skin

Amethyst Illari Epic Skin

Rugby Mauga Epic Skin

5x Battle Pass Tier Skips

Potrete trovare e scaricare questo bundle in aggiunta ai giochi mensili PlayStation Plus su PlayStation Store. Scaricate Overwatch 2 dal PlayStation Store per accedervi. Una volta scaricato, i contenuti del bundle saranno disponibile immediatamente all’interno del gioco, che siate un giocatore nuovo o un veterano.

Ultima occasione per scaricare i giochi mensili di marzo

Ricordiamo anche che gli abbonati PlayStation Plus hanno tempo fino a lunedì 1° aprile per aggiungere EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 e Destiny 2: La Regina dei Sussurri alla loro Raccolta giochi.