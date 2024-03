Outward Definitive Edition: trailer di lancio su Nintendo Switch

Outward, uno degli RPG fantasy open world più venduti degli ultimi anni, è ora disponibile su Nintendo Switch con la Outward Definitive Edition: ecco il trailer ufficiale. Sviluppato da Nine Dots Studio, Outward offre un’esperienza RPG coinvolgente unita a un gameplay survival, che immerge i giocatori più competitivi in una sfida profondamente gratificante.

L’uscita su Switch è il culmine di mesi di duro lavoro tra Nine Dots Studio e Sneaky Box, lo sviluppatore incaricato di guidare gli sforzi per il porting del gioco su Switch. La Definitive Edition contiene il gioco base e i due DLC “Three Brothers” e “The Soroboreans”, oltre a una miriade di altri contenuti nuovi e aggiornati, tra cui nuove armi, dungeon e miglioramenti alla qualità generale.

Articoli Consigliati Mortal Kombat 1: Janet Cage fa il suo ingresso nel roster PlayStation Plus: ecco quali saranno i giochi mensili di aprile

Descrizione del gioco:

Nei panni di un comune avventuriero, non solo dovrai nasconderti o difenderti da creature minacciose, ma anche sfidare le pericolose condizioni ambientali, proteggerti dalle malattie infettive, assicurarti di dormire a sufficienza e rimanere idratato. Intraprendi pericolose spedizioni attraverso terre selvagge per raggiungere nuove città, accettare varie missioni e scoprire dungeon nascosti che pullulano di nemici formidabili.

Per sopravvivere nel mondo abbagliante e mortale di Aurai, dovrai essere astuto, intelligente e preparato. Elabora diverse strategie per sconfiggere i tuoi nemici e non trascurare i tuoi bisogni primari, puoi decidere di condividere il tuo viaggio con un amico, in locale o online. Armati e diventa più forte: puoi potenziare armi, gingilli e armature grazie al sistema di incantesimi! Dall’aumento dei danni, alla resistenza alle intemperie, ai danni elementali, alla personalizzazione e molto altro ancora, troverai l’incantesimo perfetto tra oltre 85 ricette.

Caratteristiche chiave:

· Sopravvivi in aree selvagge mentre esplori il territorio

· Gioca da solo o in coop online

· Scenari di sconfitta dinamici che reagiscono al contesto

· Auto-salvataggio costante, non puoi tornare indietro

· Approccio ritualistico agli incantesimi

· Esperienza unica ad ogni partita

Potete trovare altre info in merito sul sito ufficiale.