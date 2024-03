Diablo IV disponibile su Xbox Game Pass: ecco come muovere i primi passi

Impugnate le armi per la feroce battaglia tra il Paradiso e gli Inferi in Diablo IV, disponibile ora per Xbox e PC con Xbox Game Pass Ultimate, PC con Game Pass e Xbox Game Pass per chi ha un abbonamento su console. Giocate ora per godervi l’acclamata serie di missioni, esplorate un ampio mondo condiviso e scoprite gli aggiornamenti stagionali ai contenuti con cadenza regolare che portano nuovi oggetti, nemici, meccaniche e altro ancora al gioco.

Con il cross-play e i progressi condivisi potete riprendere l’avventura o giocare con amici e amiche di qualunque piattaforma. L’anno scorso Diablo IV è diventato il gioco Blizzard venduto più rapidamente durante il lancio a giugno. Più avanti nel corso dell’anno uscirà la sua prima espansione, Vessel of Hatred, che proseguirà la sua cupa storia e approfondirà ulteriormente i piani demoniaci del Primo Maligno Mefisto.

Ecco come cominciare la propria avventura nel gioco su ecosistema Xbox:

Apri l’app Xbox su PC e assicurati di essere connesso con il tuo account Microsoft associato alla tua iscrizione a Game Pass. Quindi clicca su Diablo IV e successivamente sul pulsante Installa.

Clicca su “Installa Battle.net” quando ti viene richiesto e completa l’installazione. (Se hai già Battle.net installato, passerai automaticamente al passaggio successivo).

Ti verrà chiesto di collegare il tuo account Battle.net al tuo account Microsoft. Se hai già un account Battle.net, puoi effettuare l’accesso per completare la connessione, altrimenti puoi creare un account Battle.net da qui per effettuare il collegamento.

Una volta scaricato Battle.net e collegato i tuoi account, puoi completare l’installazione di Diablo IV!

Se sei nuovo a Diablo, potrai immergerti direttamente nel mondo demoniaco di Diablo IV senza la necessità di aver giocato ai titoli precedenti. La storia si svolge diversi decenni dopo gli eventi di Diablo III e introduce un nuovo cast di personaggi e motivazioni nel capitolo più sinistro dell’universo di Diablo fino ad oggi. Questo è un gioco autonomo in cui puoi immergerti immediatamente. Ambientato in Sanctuary, un rifugio costruito come fuga dal conflitto incessante, inizi il tuo viaggio vagando attraverso una landa ghiacciata e inquietante. Presto scopri del ritorno del demone Lilith che è stato profetizzato in tempi immemori: Lilith, la Figlia dell’Odio, ha creato Sanctuary insieme all’arcangelo Inarius. Consumata dall’odio e dalla vendetta, il suo desiderio di conquista e distruzione del paradiso e dell’inferno mette tutti gli abitanti di Sanctuary a rischio, portando oscuri impulsi nei cuori sia dei demoni che degli umani. Spetta a te e a pochi eletti opporsi ai suoi piani e combattere mantenendo il destino di Sanctuary in equilibrio.