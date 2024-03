Visions of Mana: nuovi artwork per l’atteso J-RPG Square Enix

Square Enix Ltd. ha diffuso nuovi artwork tratti da Visions of Mana, prossima incarnazione della serie dopo una lunga pausa durata tre lustri. È stato inoltre rivelato che la colonna sonora di Visions of Mana includerà una lista di cento brani al lancio, tutti composti o con contributi da parte di creatori musicali che hanno prestato il loro talento ai titoli precedenti di Mana, tra cui Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito e Ryo Yamazaki. Visions of Mana includerà anche un nuovo sistema di musica adattiva, che permetterà ai giocatori di passare senza soluzione di continuità dall’esplorazione della mappa alle battaglie e di intensificare il senso di urgenza attraverso l’arrangiamento della musica di sottofondo che cambierà nel momento in cui i giocatori entrano o escono dal combattimento.

Dal debutto della serie nel 1993 come Mystic Quest (a sua volta spin-off di Final Fantasy) i giochi della serie Mana hanno immerso i giocatori in mondi luminosi e vibranti, ambienti mozzafiato, personaggi dal cuore caldo e trame fantasy coinvolgenti attraverso molti generi e piattaforme. Basandosi su trenta anni di eredità, il produttore della serie Mana, Masaru Oyamada, e il suo team stanno incorporando tutto ciò che hanno imparato dai 17 giochi precedenti di Mana per garantire che Visions of Mana sia un’aggiunta fedele alla serie che i fan conoscono e amano, offrendo allo stesso tempo ai fan e ai nuovi arrivati un’esperienza fresca con una storia completamente nuova, personaggi e meccaniche di gameplay.

Questa la sinossi del gioco:

Una nuova avventura inizia in Visions of Mana, il primo capitolo della serie principale Mana in oltre quindici anni! Immergiti nella vivace grafica di questo stupendo mondo, in cui il potere della natura si combina con le caratteristiche elementali del mana per dare vita a un ricco ecosistema. Visita luoghi incantati, con transizioni quasi prive di interruzioni in uno scenario semi-aperto tutto da scoprire. Ogni quattro anni, gli Alm vengono scelti in tutto il mondo per raggiungere il Tree of Mana e rinvigorirne il flusso di mana. Per proteggere gli Alm nel loro pellegrinaggio, vengono scelte anche delle Soul Guard. Val è una di queste guardie. Quando la sua amica d’infanzia viene scelta per essere un Alm, Val parte con lei per accompagnarla nel suo pellegrinaggio. Parti per un’avventura unica!

Visions of Mana uscirà durante l’estate 2024 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Windows PC e Steam. Per maggiori informazioni, visitate https://mana.square-enix-games.com.