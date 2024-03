Don’t Be Afraid 2: l’incubo escape room in arrivo su PC e console

Tempo di tornare nel buio di Don’t Be Afraid, sfidando scenari ancora più spaventosi, in Don’t Be Afraid 2: si tratta di un coinvolgente gioco di escape room dal forte contesto di horror psicologico, ora svelato per un futuro lancio su PC (tramite Steam), Playstation 5, Xbox serie X e Nintendo Switch. Vestite i panni di David e affrontate visioni terrificanti mentre trovi la via d’uscita da una villa in cui il confine tra sogno e realtà è distorto. Dopo il successo del suo predecessore, Cat-astrophe Games ed Eneida Games sono pronti a sfidare ancora una volta il vostro coraggio. Con due finali diversi, dove andrete a finire? Fuggirete o soccomberete alle vostre paure? Riuscirete ad affrontare il passato di David o questo vi distruggerà? Lottate per superare gli orrori che si annidano nella psiche di David, attraversate una serie di sinistre stanze da cui dovrete far fuga, una più terrificante dell’altra, e scoprite l’agghiacciante verità che si cela dietro gli incubi.

Caratteristiche principali del gioco:

Un mix accattivante di elementi horror e puzzle, progettato per tenere i giocatori sul filo del rasoio.

Diverse escape room da brivido, ognuna delle quali presenta sfide uniche da superare.

Una narrazione avvincente che sfuma i confini tra sogno e realtà, addentrandosi nelle paure più oscure di David.

Disegni, appunti e documenti inquietanti sparsi per tutto il gioco, che rivelano l’inquietante verità che si nasconde al suo interno.

Due finali unici, che offrono ai giocatori la possibilità di plasmare il destino di David in base alle loro scelte e azioni.

Il primo Don’t Be Afraid è stato molto amato da una comunità di coraggiosi appassionati di giochi horror che hanno accettato la spaventosa sfida che li attendeva. Ora, proponiamo un’esperienza da ancora più brividi e sicuramente non per i deboli di cuore. Avrete la stoffa per sopravvivere? Non vediamo l’ora di vedervi provare!

ha affermato Krzysztof Szymański, direttore narrativo.