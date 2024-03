Naruto to Boruto Shinobi Strike: Sasori è l’ultimo personaggio del Season Pass 7

Sasori è l’ultimo personaggio del Season Pass 7 di Naruto to Boruto Shinobi Strike. Questo Season Pass, chiamato “Minaccia”, include Boruto Uzumaki (Karma Progression), Gaara (Young ver.) e ora Sasori. I fan potranno giocare nei panni di Sasori, conosciuto anche come Sasori della Sabbia Rossa, le cui potenti abilità sono racchiuse nella sua maestria come marionettista, che gli dà la possibilità, grazie al suo chakra, di manipolare marionette create da corpi umani.

Sasori è il terzo personaggio disponibile nel Season Pass 7 e, come quelli precedenti, è disponibile anche come acquisto individuale. Naruto to Boruto Shinobi Striker è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC ed è compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Sinossi del gioco:

Combatti con un gruppo di 4 contro altre squadre online! SHINOBI STRIKER è stato realizzato con uno stile grafico completamente nuovo. Conduci la tua squadra e combatti online per scoprire chi sia il ninja più forte!