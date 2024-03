Final Fantasy VII Rebirth: tutti i quattro video making of ufficiali

Square Enix ha pubblicato un documentario in quattro parti intitolato Inside Final Fantasy VII Rebirth, disponibile su YouTube sul canale ufficiale del publisher. La serie svela i retroscena della realizzazione del gioco, definito “Must Play” su Metacritic e “Il miglior Final Fantasy del secolo” dal Washington Post, attraverso gli occhi del leggendario team di sviluppo, tra cui: il Director Naoki Hamaguchi, il Producer Yoshinori Kitase, il Creative Director Tetsuya Nomura, il Responsabile di Storia e Ambientazione Kazushige Nojima e molti altri.

In questo documentario in quattro parti, potrete immergervi in profondità nella creazione di questo nuovo GDR standalone, grazie ad approfondimenti e storie inedite raccontate da director, artisti, designer e doppiatori del gioco. La serie di video è un pass dietro le quinte per fan e nuovi arrivati, che potranno scoprire i segreti del vasto e dinamico mondo di gioco, i potenti legami tra i membri del gruppo e le ricche e sfaccettate storie e missioni che li attendono in questa leggendaria avventura.

I quattro episodi del documentario includono interviste a:

Naoki Hamaguchi (Director)

Yoshinori Kitase (Producer)

Tetsuya Nomura (Creative Director)

Makoto Ise (Sound Director)

Keiji Kawamori (Music Supervisor)

Mitsuto Suzuki (Composer)

Takako Miyake (Environment Director)

Iichiro Yamaguchi (Lighting Director)

Shintaro Takai (Art Director)

Mizushi Sugawara (Environment Artwork Supervisor)

Teruki Endo (Battle Director)

Motomu Toriyama (Co-Director)

Kazushige Nojima (STELLAVISTA LTD.) (Story & Scenario)

Dai Suzuki (Main Character Modeler & Lead Character Artist)

Hiroyuki Yamaji (Animation Director (Battle))

Hidekazu Miyake (Cutscene Director)

Junichi Hayashi (Cutscene Co-Director)

Akira Iwasawa (Facial Director)

Cody Christian (Voce di Cloud Strife)

Britt Baron (Voce di Tifa Lockhart)

Briana White (Voce di Aerith Gainsborough)

John Eric Bentley (Voce di Barret Wallace)

Max Mittelman (Voce di Red XIII)

Suzie Yeung (Voce di Yuffie Kisaragi)

Matthew Mercer (Voce di Vincent Valentine)

Caleb Pierce (Voce di Zack Fair)

Eri Asano (Localization Producer)

Ben Sabin (Traduzione in lingua inglese)

Laurent Sautière (Traduzione in lingua francese)

Diana Kawamata (Traduzione in lingua tedesca)

Final Fantasy VII Rebirth, l’acclamato gioco che ha ottenuto oltre 50 punteggi perfetti dalla critica di tutto il mondo, è una nuova avventura indipendente ambientata su un pianeta vasto e dinamico. Cloud, Tifa, Barret, Aerith e Red XIII fuggono dalla distopica città di Midgar per esplorare l’ampio mondo fuori dalle mura. Per dare la caccia a Sephiroth, una figura oscura del passato di Cloud determinata a conquistare il pianeta, questo gruppo improbabile di eroi unisce le forze con nuovi compagni come la vivace ninja Yuffie e lo spiritoso robot dalla forma felina Cait Sith. FFVII Rebirth regala un’esperienza indimenticabile ai giocatori con colpi di scena inaspettati, personaggi memorabili e sequenze spettacolari che sapranno conquistare sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.

Final Fantasy VII Rebirth si inserisce nel continuum narrativo del capitolo precedente Final Fantasy VII Remake, accolto con un entusiasmo senza precedenti nel 2020 da giocatori e critici di tutto il mondo. Dopo aver ottenuto oltre 20 punteggi perfetti dai media ed essere stato inserito nella categoria “Editor’s Choice” di PlayStation, FF VII Remake è diventato il titolo digitale per PlayStation più venduto nella storia di Square Enix, superando i 7 milioni di copie vendute in formato fisico e digitale in tutto il mondo dalla sua uscita.

Final Fantasy VII Rebirth è ora disponibile su console PS5. Per maggiori informazioni, visitate: https://ffvii.square-enix-games.com/games/rebirth/.

È disponibile una demo gratuita in due parti, che ti permetterà di provare sia il capitolo di apertura del gioco sia un’anteprima speciale dell’enorme mondo, ambientata a diverse ore di distanza nella trama principale. Al termine della prima parte della demo, “Il grande eroe a Nibelheim”, riceverai un portafortuna Moguri e un set di sopravvivenza. Inoltre, se lo vorrai, potrai saltare quella sezione nel gioco completo. Per scaricare la demo, composta dalle parti “Il grande eroe a Nibelheim” e “Una nuova era a Junon”, cliccate qui.