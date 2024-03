Suicide Squad Kill the Justice League: ecco il Joker per l’inizio della Stagione 1

Warner Bros. Games e DC hanno lanciato Suicide Squad Kill the Justice League Stagione 1, un aggiornamento gratuito di contenuti scaricabili (DLC) disponibile per tutti i possessori del gioco su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam ed Epic Games Store). Vi presentiamo il trailer ufficiale dell’avvenimento, che ha un come protagonista uno dei più grandi villain della storia del fumetto: potete visionarlo a quest’indirizzo.

La Stagione 1 presenta difatti il Joker, che diventa una nuovo recluta della Task Force X dopo che Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark lo salvano dall’invasione di Brainiac nel suo Elseworld. Questa versione alternativa dell’iconico Super-Cattivo DC si unisce alla Squadra come personaggio giocabile con la sua particolare vena di caos e follia, come si può vedere in un nuovo video nel gioco che offre uno sguardo più ravvicinato a questo twist di Elseworld sul Principe Clown del Crimine.

Suicide Squad: Kill the Justice League Stagione 1 include nuove Incursioni e Fortezze, missioni e attività, cosmetiche, combattimenti contro boss varianti infusi dalla Justice League e altro ancora. Durante i due episodi della Stagione, i giocatori saranno introdotti a nuove attrezzature ispirate ai Super-Cattivi DC Spaventapasseri e Due-Facce e nuove armi basate sul Cappellaio Matto, Merlyn, Dottor Psycho, Flash Inverso e Black Manta.