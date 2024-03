Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! è in arrivo su Nintendo Switch

SEGA ha annunciato che è ora possibile preordinare Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! attraverso il Nintendo eShop, naturalmente per Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile in America e in Europa a partire dal 26 aprile 2024. Chi ordina l’edizione digitale di Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! (59,99 EUR MSRP) dal Nintendo eShop riceverà:

Il gioco base

Un set di quattro “Stamp” in gioco che raffigurano Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, and Inosuke Hashibira. Gli stamp sono utilizzati per la comunicazione tra i giocatori e sono disponibili per la modalità di gioco “Sweep the board”.

Inoltre, chi preordina l’edizione digitale prima del 26 aprile riceverà 3 Premium Ticket al lancio del gioco. I Premium Ticket sono oggetti digitali che possono essere scambiati con una serie di ricompense e possono essere ottenuti anche durante una partita. È possibile prenotare anche un’edizione fisica standard del gioco. Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale. Inoltre, SEGA ha annunciato sui social che Genya Shinazugawa, dal Swordsmith Village Arc, sarà aggiunto come personaggio giocabile in un aggiornamento gratuito post-lancio. Presto arriveranno ulteriori dettagli a riguardo. L’anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fa il suo debutto come gioco da tavolo virtuale. Divertitevi con eventi e minigiochi con un massimo di quattro giocatori in locale o online.

Caratteristiche:

Tira il dado e punta a diventare il più forte Demon-Slayer! – I luoghi iconici dell’anime, come il Mt. Fujikasane e Asakusa diventano tabelloni in questo gioco. Avanza sul tabellone tirando il dado! Lo scenario passa dal giorno alla notte: di giorno, dovrai prepararti con eventi e minigiochi, mentre di notte, andrai alla ricerca di demoni da sconfiggere.

Assumi il controllo di personaggi iconici!– Scegli i tuoi personaggi preferiti di Demon Slayer Corps., tra cui Tanjiro, Zenitsu, Inosuke e gli Hashira! Nezuko appare sul tabellone per aiutare i giocatori come personaggio di supporto!

Combatti i demoni muovendo il Joy-Con! – Affronta demoni come Akaza in minigiochi e impugna il Joy-Con come la Nichirin Sword per sferrare un attacco.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board! sarà disponibile dal 26 aprile, in America e in Europa per Nintendo Switch. Seguite gli account social ufficiali di SEGA su Twitter, Facebook e Instagram e visitate il sito ufficiale del gioco per saperne di più.