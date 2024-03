PlayStation regala un mese di Infinity+

Pasqua è il periodo per eccellenza dedicato alla cioccolata, e cosa c’è di meglio che guardare un film a tema dalla vostra console? Approfittate di un mese gratuito di Infinity+ e godetevi la magia di Wonka scaricando l’app del servizio streaming da PlayStation Store, disponibile sia per PS5 che per PS4. Mediaset Infinity è l’esclusiva piattaforma dove si può vedere online, in diretta o on demand, integralmente o in singole clip, tutta l’offerta delle reti Mediaset – dai programmi ai reality più seguiti, le fiction più amate, e una selezione di grandi film e serie tv. Inoltre, Mediaset Infinity consente di accedere a channel verticali disponibili a pagamento, tra cui Infinity+.

Con Infinity+ avrete accesso a migliaia di titoli tra film, serie TV e cartoni animati, anche in lingua originale, e con sottotitoli, da guardare su tutti i dispositivi abilitati. Infinity+ offre il meglio del grande cinema anche in qualità 4K e con Premiere Infinity+, in regalo in anteprima le uscite cinematografiche più recenti: questa settimana, ad esempio, Wonka. Naturalmente è possibile accedere al servizio anche tramite browser sul PC o app sulle smart tv. Per voi, un mese gratis di Infinity+ con il codice promozionale PS2904.

Al termine della promozione, la sottoscrizione si rinnoverà in automatico a 7,99€, salvo richiesta di disattivazione che è possibile effettuare in ogni momento, entro 24 ore dalla scadenza del mese gratuito.

Come usufruire della promo:

Andate su landing.mediasetinfinity.mediaset.it/promo

Inserite il codice PS2904 e cliccate su CONFERMA

Registratevi con mail e password se siete nuovi utenti Mediaset Infinity e attivate il vostro account tramite link ricevuto via mail, se invece avete già un account Mediaset Infinity, effettuate il login

Completate l’attivazione

La promozione è valida solo su account che non abbiano attivato in precedenza una sottoscrizione a Infinity+ su Mediaset Infinity. Il codice è attivabile fino al 4/04/2024. Per ulteriori info andate su help.mediasetinfinity.mediaset.it o scrivi a [email protected].