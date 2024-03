No Man’s Sky: tutte le novità dall’ultimo update

È passato solo un mese da quando abbiamo dato il benvenuto a un gran numero di nuovi viaggiatori PlayStation nell’universo di No Man’s Sky, con la spedizione gratuita Omega, che ha introdotto tantissimi nuovi contenuti. Ora, col 27° aggiornamento principale, Orbital, viene introdotta una revisione completa delle Stazioni spaziali. Erano rimaste praticamente l’unica parte di No Man’s Sky a non essere generata proceduralmente. I miglioramenti del motore grafico hanno permesso di creare vasti spazi interni ed esterni, con una migliore riflessione e superfici metalliche.

Gli esterni delle Stazioni spaziali sono in una scala mai vista prima e sono estremamente variegati.

Gli spazi interni sono invece stati trasformati e ora sono ampi, generati proceduralmente e incredibilmente diversificati. Con nuovi negozi, azioni di gioco e attività, le Stazioni sono ora personalizzate in modo unico in base al sistema, alla razza e alla località. Le Stazioni contengono anche la funzione forse più richiesta di sempre: un editor di navi permette ai giocatori di personalizzare le proprie navi e di creare tipi di astronavi mai visti prima.

In linea con la componente esplorativa, per personalizzare la propria nave i viaggiatori potranno raccogliere e scambiare parti per le loro navi durante l’esplorazione, recuperando i componenti migliori da relitti e rovine. Inoltre il team di sviluppo sta introducendo un nuovo sistema di gilde, rendendo l’adesione alle gilde e l’aumento della reputazione una parte molto più consistente del gioco. Visitate i nuovi inviati della Gilda nelle Stazioni spaziali per ottenere rifornimenti e oggetti rari, o fate donazioni per aumentare la vostra posizione.

In No Man’s Sky è possibile possedere una nave mercantile e persino costruire una flotta di fregate. Ora potrete inviare la vostra flotta di fregate in missioni in trasferta nelle quali, se le cose dovessero mettersi male, in qualità di capitano sarete chiamati ad intervenire con audaci salvataggi. I giocatori potranno far decollare il proprio squadrone di combattenti, dirigersi verso le battaglie e ingaggiare gli attaccanti.

Con l’aggiornamento Orbital vengono aggiunti la personalizzazione delle navi, la trasformazione delle Stazioni spaziali all’interno e all’esterno, un nuovo sistema di gilde, miglioramenti al motore grafico, un aggiornamento dell’interfaccia utente e molto altro ancora. Si tratta di un sostanzioso aggiornamento con molte funzionalità importanti che sono state a lungo nella lista dei desideri dei giocatori.