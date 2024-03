THE400 Mini: tutto quel che c’è da sapere sulla nuova retroconsole Atari

PLAION, publisher e sviluppatore di videogiochi leader a livello mondiale, insieme a Retro Games Ltd., uno dei principali produttori di home computer rivisitati, annunciano il lancio di THE400 Mini, una mini-ricostruzione moderna del pionieristico home computer Atari 400 del 1979.

Per celebrare il lancio, c’è qualcosa di piuttosto speciale che si nasconde nei componenti interni di questo tributo in forma smagliante a uno dei migliori successi di Atari. Sebbene le due aziende coinvolte nella creazione di THE400 Mini non vogliano svelare troppo, è possibile che questo mini sistema contenga qualcosa in più rispetto ai 25 giochi precedentemente annunciati. Visto che la Pasqua è alle porte, forse i fan di Atari potranno aggiungere un altro paio di Easter Egg al loro bottino di cioccolato.

Articoli Consigliati ARK Survive The Night sconvolge l’azione su Steam Gran Turismo 7: tre nuove auto e molto altro nell’aggiornamento 1.44

Negli ultimi tre mesi ci siamo divertiti molto a raccontare ai nostri fan tutto ciò che THE400 Mini ha da offrire. Se avete seguito attentamente la storia, saprete già tutto sui 25 giochi preinstallati, sulla compatibilità HDMI e USB e sul fatto che amiamo il retrò e vogliamo preservare la storia dei videogiochi. La nostra mini replica è stata realizzata con amore per emulare il classico design del 1979 e farà bella mostra di sé sulle scrivanie dei giocatori, offrendo l’opportunità di una super evasione dalla routine quotidiana. E se sapranno guardare bene, i giocatori retrò saranno ricompensati con un Easter Egg extra speciale.

ha dichiarato Paul Andrews, Managing Director di Retro Games Ltd.

Non è stato fatto alcun compromesso rispetto all’aspetto iconico dell’Atari 400 originale: THE400 Mini è una replica fedele, anche se con dimensioni inferiori del 50% rispetto all’originale. I cari ricordi del passato devono essere trattati con rispetto, cura e attenzione, in modo che i giocatori possano ricordare chi erano quando i pixel dominavano il mondo. Inoltre, la diffusione dei giochi in formato digitale sta rendendo più difficile per i collezionisti possedere fisicamente i propri oggetti preferiti, e sono proprio questi giocatori a voler approfittare di edizioni limitate come THE400 Mini.

Per gli appassionati di retrò che vogliono acquistare la console oggi prima che le scorte limitate si esauriscano, sarà un piacere sapere che oltre al software preinstallato, i giocatori possono anche caricare i propri giochi tramite una chiavetta USB.

THE400 Mini è disponibile da subito presso retailer selezionati al prezzo di €119,99.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito https://retrogames.biz/products/the400-mini/.