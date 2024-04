Granblue Fantasy Versus Rising: Vane si unisce al roster dei personaggi

Cygames ha annunciato di aver rilasciato oggi l’aggiornamento Versione 1.30 per Granblue Fantasy Versus Rising, sviluppato da Arc System Works Co. e disponibile per le piattaforme PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. In questo aggiornamento sono inclusi il nuovo personaggio giocabile Vane e contenuti correlati a Shadowverse. La Versione 1.30 include il personaggio giocabile Vane nonché il Set di Avatar Premium di Shadowverse. Inoltre, sono stati apportati aggiustamenti al sistema di combattimento, ai personaggi e altro ancora. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare le note sulla patch sul sito web ufficiale di GBVSR.

Contenuti dell’Aggiornamento:

Personaggio Giocabile: Vane

Set di Avatar Premium di Shadowverse

Aggiustamenti di bilanciamento (generali e specifici dei personaggi)

Piccole correzioni di bug

Vane si Unisce alla Roster come Personaggio Giocabile: è ora ottenibile come personaggio DLC. Questo aggiornamento alla roster include un Avatar Premium di Vane, che darà incoraggiamento e suggerimenti di gioco ai giocatori se lo impostano come loro partner. È inoltre incluso il Ritaglio dell’Arma di Treuer Krieger, che consente ai giocatori di personalizzare l’aspetto dell’arma del loro Avatar in Grand Bruise!

(Voce: Zeno Robinson [EN]/Takuya Eguchi [JP])

Un combattente potente specializzato in attacchi a medio e lungo raggio, Vane può utilizzare la portata estesa della sua alabarda per scatenare attacchi visivamente e fisicamente sorprendenti. Non solo può infliggere danni massicci, ma possiede anche mosse speciali che gli consentono di resistere ai colpi nemici prima di scatenare un contrattacco.

Dettagli Aggiuntivi sul Set di Personaggi (Vane)

Prezzo consigliato al pubblico: $7.99

Contenuti:

Personaggio Giocabile: Vane

Avatar Premium: Vane

Badge: Vane

Ritaglio dell’Arma: Treuer Krieger

Pose e espressioni dello Studio delle Figure 1–6 per Vane

Oggetto bonus per il gioco mobile originale di Granblue Fantasy (solo acquisti su PlayStation 5 e PlayStation 4)