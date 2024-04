Destiny 2 La Forma Ultima: la preview insieme a Verso la Luce

Oggi Bungie ha annunciato un’anteprima di gameplay realizzata dagli stessi sviluppatori e incentrata su Destiny 2: La Forma Ultima, che inizierà alle 18:30 italiane del 9 aprile e sarà trasmessa su tutti i canali regionali di Twitch e su YouTube. Si tratta di un approfondimento sulla prossima espansione che includerà un dietro le quinte con dimostrazione del nuovo gameplay. Ne La Forma Ultima i guardiani inseguiranno il Testimone fino al Pallido Cuore del Viaggiatore e si uniranno all’Avanguardia per porre fine alla guerra tra Luce e Oscurità.



Inoltre, oggi si è conclusa la serie di tre dirette dedicate a Destiny 2: Verso la Luce, i due mesi di contenuti in arrivo martedì 9 aprile. Ognuna di queste dirette ha mostrato tramite il gameplay i nuovi contenuti; tra questi, la modalità di difesa a ondate “Assalto furioso”, le armi più amate dai giocatori che ritornano con dei decori in edizione limitata, il nuovo spazio social della Sala dei Campioni, due missioni esotiche riadattate e con nuovi segreti, e altro ancora. Questi contenuti, pensati per preparare i guardiani allo scontro finale col Testimone in Destiny 2: Verso la Luce, saranno disponibili gratuitamente per tutti.

