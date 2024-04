Tales of Kenzera Zau tra i titoli in arrivo nel catalogo PlayStation Plus

Il catalogo PlayStation Plus, per gli utenti che hanno scelto i tier Extra e Premium, si arricchirà il prossimo 23 aprile di un nuovo gioco, il titolo di debutto dei Surgent Studios fondati da Abubakar Salim: Tales of Kenzera Zau. Un gioco d’azione ed esplorazione in 2.5D incentrato sulla narrazione, che parla dell’affrontare le emozioni derivanti dal lutto e dello scoprire come l’amore ci doni il coraggio di continuare dopo una perdita devastante.

I giocatori controlleranno Zau, un giovane guerriero sciamano da Amandla, che cerca Kalunga, il Dio della morte, per stringere un patto con lui e riportare la sua Baba dal regno dei morti. Brandendo due potenti maschere impregnate di potere cosmico del sole e della luna in una danza splendida e caotica, Zau viaggia per Kenzera, un ricco reame mistico ispirato alle storie Bantu, combattendo contro potenti spiriti ancestrali e superando ostacoli per trovare tre potenti esseri sfuggiti al Dio della morte.

Nel corso della sua missione, Zau scoprirà e sbloccherà nuove potenti abilità e capacità per diventare un valoroso Nganga e recuperare la sua Baba perduta. Queste includono potenti attacchi spirito come la violenta esplosione Raggio lunare che può essere utilizzata per obliterare i nemici utilizzando la Maschera della Luna e il travolgente fuoco Supernova che può essere utilizzato per bruciare i nemici circostanti con il fuoco shamanico utilizzando la Maschera del Sole.