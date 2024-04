Prince of Persia: un nuovo roguelite 2.5D in arrivo?

La serie di Prince of Persia, storicamente, ha seguito alti e bassi: negli ultimi tempi abbiamo assistito al tracollo del remake de Le sabbie del tempo ma anche al trionfo di The Lost Crown, e sembrerebbe che Ubisoft sia determinata a proseguire sulla via tracciata da quest’ultimo, con un titolo sviluppato da Evil Empire, lo sviluppatore di Dead Cells. Il gioco, intitolato “The Rogue Prince of Persia”, dovrebbe essere lanciato in Accesso Anticipato su Steam e segnerà il primo rilascio di Ubisoft sulla piattaforma dal 2019.

Stando alle fonti, The Rogue Prince of Persia è un nuovo gioco di tipo roguelite in lavorazione da quattro anni, che riceverà costanti aggiornamenti gratuiti e si evolverà nel tempo, basandosi sul feedback della community. Lo stile grafico dovrebbe prendere ispirazione dalla scuola fumettistica franco-belga. Guarda caso, a febbraio Motion Twin ed Evil Empire hanno smesso di lavorare sul post-lancio di Dead Cells a febbraio, per dedicarsi “ad altri progetti”.

Questa la sinossi di The Lost Crown, disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Amazon Luna e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store:

Tuffati in un entusiasmante e affascinante platform d’azione e avventura ambientato in una versione mitologica dell’antica Persia, dove potrai manipolare i confini del tempo e dello spazio. Vesti i panni dell’abile spadaccino Sargon e cresci fino a diventare una leggenda padroneggiando il combattimento acrobatico e sbloccando progressivamente nuovi poteri temporali e super abilità speciali. Sfrutta i poteri temporali insieme alle abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali e sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti dal tempo. Scopri un mondo maledetto ispirato all’antica Persia colmo di incredibili attrazioni ed esplora una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie.