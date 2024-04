PowerA presenta il suo Enhanced Wireless Controller con Lumectra per Switch

PowerA annuncia il nuovo controller che presenta la sua tecnologia di illuminazione Lumectra: l’Enhanced Wireless Controller per Nintendo Switch con Lumectra RGB. Questo controller ufficiale offre ai giocatori un’esperienza elettrizzante che non solo migliora il gameplay, ma aggiunge anche una nuova dimensione vibrante alle loro avventure di gioco. L’Enhanced Wireless Controller per Nintendo Switch con Lumectra è disponibile ora per $59.99 su PowerA.com e presso i principali rivenditori in tutto il mondo.

Offrendo numerose opzioni RGB vivide, controlli di movimento intuitivi e pulsanti di gioco mappabili avanzati, questo Enhanced Wireless Controller amplifica le esperienze di gioco immersive e competitive. Abbinato alla comodità senza pari di fino a 20 ore di connettività wireless, con una batteria ricaricabile e un cavo di ricarica USB-C incluso da 10 piedi di lunghezza, questo controller promette sessioni di gioco prolungate e di divertimento. Il PowerA Enhanced Wireless Controller per Nintendo Switch con Lumectra presenta un’illuminazione RGB a zone multiple, offrendo 24 colori diversi su quattro zone di illuminazione individuali. Con tre modalità di illuminazione dinamica, i giocatori possono creare migliaia di combinazioni di colori uniche, personalizzando la propria esperienza di gioco come mai prima d’ora.

Grazie ai suoi controlli di movimento intuitivi, gli utenti possono immergersi ancora di più nei loro giochi preferiti, sperimentando un gameplay fluido e reattivo. Che si tratti di puntare, sterzare, volare o esplorare, l’Enhanced Wireless Controller per Nintendo Switch con Lumectra offre un’immersione e una precisione eccezionali. Specificamente progettato per dare a ogni giocatore un vantaggio, questo controller è dotato di due pulsanti di gioco avanzati mappabili, permettendo ai giocatori di programmarli al volo, anche durante intense sessioni di gioco, senza la necessità di navigare attraverso le impostazioni di sistema o le app. Con questa funzione personalizzabile, i giocatori possono ottenere comodamente un vantaggio strategico sui loro avversari.

Gli utenti possono godere di una libertà wireless senza pari con l’Enhanced Wireless Controller per Nintendo Switch con Lumectra, garantendo una connettività senza interruzioni con tutti i modelli di Nintendo Switch. Con fino a impressionanti 20 ore di gioco con una sola carica e la comodità di ricarica tramite il cavo di ricarica USB-C incluso extra lungo da 10 piedi, i giocatori possono concentrarsi sul loro gameplay senza preoccuparsi della durata della batteria. Il design ergonomico del controller, la presa testurizzata e i joystick analogici reattivi garantiscono ore di confortevole esperienza di gioco.