Dave the Diver, il premiatissimo gioco di Mintrocket, arriva su PlayStation Plus

Uno dei titoli “indie” (ma non solo) più apprezzati dello scorso anno, Dave the Diver, arriverà nel catalogo PlayStation Plus il prossimo 16 aprile. Dave the Diver è un’avventura oceanica ibrida e davvero unica, che combina l’esplorazione dell’oceano con la gestione di un ristorante di sushi. Il gioco si basa su un gameplay principale ciclico, accompagnato da storia, personaggi e minigiochi affascinanti. Il Director e Game Designer Jaeho Hwang (che i nostri lettori ricorderanno dall’intervista che ci ha elargito in occasione degli scorsi GamesVillage Award) ha raccontato il titolo su PlayStation Blog, per l’occasione.

Il nostro viaggio è iniziato a partire da un’idea semplice: un gioco di immersioni in cui un Profondo blu funge da dungeon mistico popolato da pesci che rappresentano allo stesso tempo nemici e risorse da raccogliere. Nella fase iniziale del prototipo, l’azione di gioco consisteva principalmente nel catturare i pesci e venderli in cambio di soldi, ma dopo poco abbiamo pensato che potevamo fare di più con queste creature acquatiche. Così abbiamo introdotto la meccanica del ristorante di sushi che consentiva ai giocatori di preparare prelibatezze culinarie utilizzando il pescato. Questa aggiunta è risultata sufficiente per creare una bella azione di gioco ed, essendo il cardine del nostro gameplay ciclico, è stata elogiata nelle recensioni interne. Tuttavia, per ravvivare il gioco ed evitare la monotonia, ci siamo concentrati sui nostri personaggi unici per creare contenuti secondari coinvolgenti e divertenti che hanno finito per aggiungere un tocco di individualità all’esperienza.

racconta.

Articoli Consigliati Arma Reforger – Tiny Wars: il Pesce d’aprile era in realtà una mod effettiva PowerA presenta il suo Enhanced Wireless Controller con Lumectra per Switch

Ti ricordiamo anche che, a maggio, arriverà il leggendario Godzilla nel mondo di Dave, con uno speciale aggiornamento. Inoltre è stato annunciato come titolo Day 1 del Catalogo giochi PlayStation Plus Game anche Tales of Kenzera Zau. Scoprite qui di più sul gioco di debutto d’azione ed esplorazione dallo sviluppatore Surgent Studios.