Arma Reforger – Tiny Wars: il Pesce d’aprile era in realtà una mod effettiva

Annunciata come pesce d’aprile giusto due giorni fa, la mod Tiny Wars per Arma Reforger è ora effettivamente disponibile. Si tratta di una curiosa mossa di marketing: il primo aprile, difatti, i fan hanno espresso sincero apprezzamento per quello che veniva interpretato semplicemente come uno scherzo degli sviluppatori, ma in realtà la burla era solo un test a cui è seguito il lancio ufficiale da parte di Bohemia Interactive.

Ora i giocatori possono giocare per davvero sui propri server con la mod Tiny Wars, disponibile sull’Arma Reforger Workshop, e possono anche giocare su tre server ufficiali Tiny Wars ospitati da Bohemia Interactive fino al 9 aprile. La modalità di gioco Capture & Hold mette uno contro l’altro soldatini verdi e soldatini rossi in una lotta per il possesso di punti chiave in un ambiente da salotto, completo di una mappa di schieramento disegnata a mano.

I veterani di Arma Reforger troveranno armi e meccaniche di gioco familiari e saranno piacevolmente sorpresi dal fatto che Tiny Wars non ha danni da caduta e una serie di rampe di lancio che permettono ai giocatori di volteggiare e librarsi sulla mappa. I nuovi giocatori saranno trasportati in un mondo fantastico di combattimenti tipici dei loro sogni d’infanzia. Tiny Wars esemplifica la flessibilità e la moddabilità della piattaforma Arma Reforger e sicuramente ispirerà mod simili in futuro. Prendete il controllo del salotto in Tiny Wars oggi stesso!