SYNDUALITY Echo of Ada: il video musicale anime ufficiale

SYNDUALITY Echo of Ada, lo spettacolare videogioco fantascientifico di Bandai Namco, presenta ora un video musicale anime sulle note della canzone Departures di RxR. La canzone sarà presente sia nella serie anime televisiva che nel videogioco. SYNDUALITY Echo of Ada, disponibile esclusivamente su PS5, Xbox Series X|S e PC (solo in digitale), è un nuovo sparatutto in terza persona fantascientifico, ideato da Bandai Namco Entertainment, che trasporterà i giocatori nel mondo di Amasia; qui sperimenteranno di persona la connessione tra gli umani e le intelligenze artificiali, quest’ultime note come Magus.

I giocatori si uniranno all’universo di SYNDUALITY nel ruolo di Drifter, esploratori che si guadagnano da vivere raccogliendo risorse rare chiamate cristalli AO. I Drifter saranno accompagnati dalle proprie CRADLECOFFIN: veicoli corazzati che permettono di spostarsi liberamente durante le spedizioni in ambienti ostili. L’obiettivo sarà di riportare i cristalli AO raccolti alla base sani e salvi: in questo lavoro, la sicurezza personale è tutto tranne che garantita.

Qui sotto la sinossi ufficiale del gioco:

Ambientato nel mondo di Amasia, i giocatori impersoneranno i “Drifter” alla ricerca dei cristalli AO, una rara risorsa. Il gioco permette di interagire con gli altri Drifter e di unirsi a loro per aiutarli nelle loro missioni oppure per aggredirli, intralciando i loro progressi o combattendo per depredarli delle preziose risorse. I Drifter sono accompagnati da un Magus, un’intelligenza artificiale pronta ad aiutarli sul campo di battaglia e da un CRADLE, un veicolo armato perfetto per difenderli dalle minacce di Amasia.