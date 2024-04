Marvel Snap: tutto sulla stagione dei Thunderbolts

Spesso le stagioni di Marvel Snap, se possono, si “appoggiano” a uscite cinematografiche o televisive per sfruttarne il traino, pur non rifacendosi direttamente alle opere in questione. Per i Thunderbolts, tuttavia, si è fatta un’eccezione, dato che il loro film uscirà nei cinema solo l’anno prossimo, mentre le loro nuove carte non potevano aspettare! Ecco dunque tutte le novità relative, a partire dalle attesissime carte – ora disponibili – di Red Hulk e del Barone Zemo. Al fianco di Zemo ci saranno altri Thunderbolts, antieroi e veri e propri villain più o meno redenti…

Barone Zemo:

Alla scoperta: Recluta la carta di Costo minore del mazzo avversario nel tuo lato di questo campo.

+4 Forza quando il tuo avversario finisce un turno con unità di Energia non spesa. (Se si trova nella mano o in gioco)

Effetto continuo: -3 Forza alle carte di Costo 4, 5 e 6 posizionate qui.

Alla scoperta: -2 Forza alla carta avversaria di Forza minore presente qui e rimuovi le sue abilità.

Alla scoperta: Aggiungi un Bacio della Vedova nel lato avversario di questo campo.

Alla scoperta: Aggiungi alla tua mano una carta casuale di Costo 6, riducendo il suo Costo di 2 e la sua Forza di 3.

Le carte nuove verranno rilasciate con cadenza settimanale a partire dal 2 aprile con Hope Summers, la carta dello scorso Pass stagionale, nella serie 5.

2 aprile: Hope Summers – serie 5

2 aprile: Hulk Rosso – serie 5

9 aprile: U.S. Agent – serie 5

16 aprile: Guardiano Rosso – serie 5

23 aprile: Vedova Bianca – serie 5

30 aprile: Valentina – serie 5

Le carte nuove della serie 4 e 5 appariranno nel Deposito in evidenza e nel Negozio dei Gettoni. I Depositi in evidenza saranno disponibili progredendo nel livello Collezione e ti permetteranno di sbloccare, una volta aperti, una carta di serie 4, 5, le Varianti in evidenza e molto altro.

Nuovi campi:

Castello di Zemo: La prima carta che giocherai qui cambierà lato.

Thunderbolts Tower: Dopo il 5° turno, -2 Forza a tutte le carte presenti qui.

Non perdetevi il Takeover del Negozio 3099 tra il 9 e il 10 aprile per completare la vostra collezione! Le nuove Varianti 3099 includono:

Arnim Zola

Killmonger

Klaw

Uomo Sabbia

Shocker

Il 12 aprile, entra in un universo alternativo con i criminali del 3099.

Colleziona 3 Varianti per: l’avatar di Uomo Sabbia

Colleziona 6 Varianti per: 2.000 Crediti

Colleziona 9 Varianti per: il dorso carte 3099

Colleziona 12 Varianti per: l’emote di Uomo Sabbia: un po’ di sale

Hai sempre gli occhi puntati al cielo? Ecco in arrivo il 19 aprile un album cosmico di Dan Hipp.

Colleziona 2 Varianti per: l’avatar di Captain Marvel

Colleziona 4 Varianti per: 1.000 Gettoni

Colleziona 6 Varianti per: una Variante di Captain Marvel

Colleziona 8 Varianti per: l’emote di Captain Marvel: sicura di sé