First Playable: l’imperdibile evento IIDEA dedicato al mondo dei videogiochi

First Playable – l’evento business di caratura internazionale dedicato al settore dei videogiochi – torna a Firenze per una tre giorni ricca di appuntamenti, workshop e premiazioni, da mercoledì 3 a venerdì 5 luglio 2024, negli spazi di Nana Bianca (startup studio e acceleratore verticale nel settore digitale all’interno dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze) e presso il Cinema La Compagnia, la “Casa del Cinema” della Regione Toscana.

First Playable è organizzato da IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e il supporto del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, per accelerare la crescita e il consolidamento dell’industria italiana dei videogiochi. Numerose le partnership già attivate per questa nuova edizione tra cui quelle con: Meet to Match, che si conferma Matchmaking partner dell’evento; Epic Games/Unreal Engine come Diamond Partner, Memorable Games, Vigamus Group come Gold Partner; e Audio Network, LCA Studio Legale, Slitherine come Silver Partner.

Articoli Consigliati Synduality Echo of Ada Provato: ingegneria virtuale e combattimenti futuristici Eiyuden Chronicle Hundred Heroes Provato: l’alba dei cento eroi

L’edizione del 2023 ha riunito nel capoluogo toscano oltre 500 addetti ai lavori, superando la soglia dei 1.000 incontri di affari tra oltre 45 editori e investitori internazionali e più di 180 studi di sviluppo di videogiochi italiani. L’evento di quest’anno si sviluppa su tre giornate. Sul palco della conferenza di apertura del 3 luglio, attesi talk di importanti relatori internazionali, mentre le giornate del 4 e 5 luglio saranno dedicate agli incontri di business e networking con le aziende e a talk tecnici dedicati ad approfondimenti utili allo sviluppo delle opportunità aziendali.

Nella cornice dell’evento, il 4 luglio il cinema La Compagnia, centro nevralgico per la cultura dell’audiovisivo nel cuore di Firenze, ospiterà la serata di premiazione degli Italian Video Game Awards (IVGA), la manifestazione promossa da IIDEA con lo scopo di valorizzare l’eccellenza dell’industria dei videogiochi italiana. Nel corso della serata, davanti a una platea di operatori del settore, ospiti internazionali, publisher e investitori provenienti da tutto il mondo, la giuria procederà all’assegnazione delle statuette a forma di coda di drago ai titoli più significativi e ai professionisti e le aziende del settore che si sono contraddistinti per le loro produzioni nel corso del 2023.

Da oggi e fino al 19 aprile, attraverso l’apposito form sul sito dell’evento, sarà possibile presentare la propria candidatura per le seguenti categorie: Best Italian Game, per il miglior videogioco italiano; Best Italian Debut Game, per la miglior opera prima italiana; Outstanding Art, per il videogioco che si distingue maggiormente per il suo comparto artistico; Outstanding Experience, che premia l’esperienza più coinvolgente e originale; Outstanding Individual Contribution, e Outstanding Italian Company, rivolti rispettivamente al professionista italiano e lo studio di sviluppo italiano che si sono maggiormente distinti a livello nazionale e/o internazionale. Le candidature per Best Italian Game, Best Italian Debut Game, Outstanding Art e Outstanding Experience saranno successivamente valutate da una giuria di esperti, che decreterà la rosa dei finalisti e annuncerà i vincitori nella serata di premiazione. Ad assegnare il premio per Outstanding Individual Contribution e Outstanding Italian Company sarà invece l’industria stessa, rappresentata dalle imprese socie di IIDEA.

L’accesso a First Playable e alla cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards sarà riservato alle imprese, ai team e ai professionisti che operano nell’ambito dello sviluppo dei videogiochi con sede in Italia. Da oggi, sulla pagina Eventbrite di First Playable sarà possibile acquistare i biglietti “Full Access” e “Social Access” per partecipare all’evento, gli incontri di business 1:1 e gli IVGA. Entrambi i biglietti comprendono l’accesso alle giornate dell’evento – inclusa la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards e il successivo party che si terrà il 4 luglio presso il Cinema la Compagnia – e all’area Networking presso Nana Bianca, il 4 e il 5 luglio dalle 9:00 alle 18:00.

Il biglietto “Full Access” permetterà inoltre di accedere anche all’area meeting presso Nana Bianca il 4 e il 5 luglio dalle 9:00 alle 18:00, e di fissare incontri con le aziende internazionali presenti il 4 e il 5 luglio, dalla 10:30 alle 18:00, previa prenotazione sulla piattaforma di matchmaking fornita da Meet to Match. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione www.firstplayable.it.