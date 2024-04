Call of Duty: le novità di Battle Pass e BlackCell… e il ritorno dell’operatore Snoop Dog

La stagione 3 di Call of Duty MWIII, Warzone e Warzone Mobile è ora disponibile, e con essa arrivano tantissimi nuovi contenuti, compreso il ritorno dell’Operatore Snoop Dog. Il Battle Pass della Stagione 3 offre più di cento ricompense, tra cui nuove skin per gli operatori, progetti d’arma, armi base e altro ancora.

Acquistando il Battle Pass completo, i giocatori potranno guadagnare fino a 1.400 COD Points man mano che avanzano nei diversi Settori. Con il BlackCell, invece, i player potranno ottenere il massimo dei contenuti, con una serie di progetti d’arma ad alta tecnologia e a tema digitale, skin operatore, Gettoni Battaglia, Tier Skips, COD Points e altre ricompense esclusive.

Più nel dettaglio, il BlackCell comprende:

Accesso completo al Battle Pass della Stagione 1, oltre a 20 gettoni per il salto di livello (25 su PlayStation). Il Battle Pass completo include fino a 1.400 COD Points e 100 livelli di contenuti sbloccabili grazie ai progressi del Battle Pass.

Un esclusivo Settore BlackCell all’interno del Battle Pass che serve come luogo di partenza alternativo. Una volta sbloccato, il Settore BlackCell garantisce immediatamente 1.100 Punti COD

Il nuovo operatore BlackCell Stasis, il progetto d’arma animato BAS-B “All That Glitters BlackCell”, oltre a tracciatori Async e all’effetto di morte “Desync Dismemberment”. la mossa finale “Double Barrel Disrespect” e il progetto Frag Grenade “Aggressive Action”.

11 skin operatore e 6 progetti d’arma alternativi BlackCell.

Inoltre, il leggendario rapper Snoop Dog fa il suo debutto in MWIII con l’operatore Snoop Dogg II, sfoggiando un completo tattico nero e blu, occhiali da sole e treccine. I possessori del BlackCell potranno sbloccare la versione alternativa della skin, “Snoop Dawg”.

Maggiori dettagli potete trovarli sul blog post ufficiale.