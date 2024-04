Diablo IV: il Reame Pubblico di Prova è attivo!

Interessanti novità da Blizzard: fino al 9 aprile, i giocatori potranno lanciarsi nel primissimo Reame Pubblico di Prova (PTR) di Diablo IV, disponibile per gli account Battle.net su PC. Il PTR è pensato per permettere ai giocatori di sperimentare gli aggiornamenti e le funzionalità prima dell’uscita della Stagione 4. Al termine del PTR, gli sviluppatori leggeranno i feedback e apporteranno modifiche alla Stagione imminente, prima che sia disponibile il 14 maggio. I player potranno quindi entrare nel PTR per scoprire tutti gli aggiornamenti agli oggetti, poi raggiungere il forum del PTR di Diablo IV per lasciare i loro feedback.

Stando a quanto riportato da Blizzard:

Sono tre i pilastri portanti dei nostri aggiornamenti agli oggetti: qualità più che quantità, prevedere un percorso di miglioramento e rafforzamento su cui poter lavorare e, ovviamente, fare sì che siano soddisfacenti ed entusiasmanti da utilizzare. Per un elenco completo delle novità e degli aggiornamenti alle classi, controlla le note della patch delle classi. Qui, invece, ecco un sommario dei cambi agli oggetti:

Aggiornamenti agli oggetti di base:

Numero di affissi ridotto: ora sono 3 negli oggetti leggendari e 2 negli oggetti rari.

Il parco degli affissi più potenti è più ridotto.

Sono presenti affissi più rilevanti (per esempio, che forniscono gradi di singole abilità Primarie).

Il Livello del Mondo III fornisce solo oggetti sacri e il Livello del Mondo IV fornisce solo oggetti ancestrali.

I valori degli affissi sono stati resi più incisivi: vogliamo che sia tu che i mostri di Sanctuarium sentiate davvero la differenza!

Nuovi affissi e posizionamento degli affissi:

Risorsa ogni secondo

Risorsa per uccisione

Colpo fortunato: vulnerabilità

Vita per colpo

Gradi alle abilità Base

Trovate tutte le informazioni nel dettaglio nel Blog Post Ufficiale.