Children of the Sun: nuova featurette ufficiale sull’originale gioco di cecchinaggio

Il “rompicapo balistico” Children of the Sun, sviluppato dal geniale René Rother in quel di Berlino, sarà lanciato su PC il 9 aprile. Per assaporare l’azione e saperne di più sul gioco, guardate lo speciale video dal titolo “What the Facts”.

Children of the Sun è un viaggio psichedelico di vendetta che presenta un mix di azione da cecchino e risoluzione di puzzle, ma con un’intrigante svolta al cuore del suo gameplay unico: si può sparare solo un proiettile per livello per colpire bersagli multipli. Tuttavia, grazie ai poteri telecinetici della protagonista che sfidano la fisica, questo proiettile può essere riorientato, curvato intorno agli ostacoli e altro ancora. La combinazione di gameplay che include cecchinaggio tattico, risoluzione di puzzle e leggero stealth lo rende diverso da qualsiasi altro sparatutto che possiate aver mai provato prima, e un sistema di punteggio e classifiche lo rendono letalmente rigiocabile.

