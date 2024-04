PlayStation Stars: tutte le campagne previste ad aprile

Conoscete PlayStation Stars? Unendovi a PlayStation Stars, potrete utilizzare le vostre abilità di gioco per raccogliere collezionabili digitali unici e ottenere ricompense. Completate le campagne, guadagnate punti e mettete in mostra i collezionabili in una vetrina digitale sulla PlayStation App, dimostrando la vostra passione per il gaming e le esperienze PlayStation. Per il mese di aprile 2024 sono previste diverse campagne: vediamole insieme, con quanto riportato direttamente da Sony.

Campagna: Catalogo giochi PlayStation Plus: Apocalypse Edition | Premio: 50 punti

Disponibile dal 1° aprile

Nel Catalogo giochi di PlayStation Plus sono disponibili centinaia di giochi per gli abbonati Extra e Premium/Deluxe. I titoli nella selezione di questo mese esplorano l’esperienza post-apocalittica. Gioca a uno dei giochi elencati di seguito e ottieni 50 punti.

Days Gone [PS4]

Death Stranding [PS4 e PS5]

Doom Eternal [PS4 e PS5]

NieR Replicant ver.1.22474487139… [PS4 e PS5]

Campagna: Catalogo giochi PlayStation Plus: Gli imperdibili del mese | Premio: 50 punti

Disponibile dal 2 aprile

Dai un’occhiata alla selezione di giochi nel Catalogo giochi di PlayStation Plus per questo mese. Gioca a uno di questi titoli e ottieni 50 punti.

Immortals of Aveum [PS5]

Minecraft Legends [PS4 e PS5]

Skul: The Hero Slayer [PS4]

Campagna: PlayStation VR2 | Giochi in uscita | Premio: 50 punti

Disponibile dall’11 aprile

La raccolta di giochi PlayStation VR2 continua a crescere. Acquista uno dei giochi elencati di seguito e ottieni 50 punti.

Legendary Tales [PS5]

Pavlov [PS5]

Arizona Sunshine 2 [PS5]

Beat the Beats VR [PS5]

Campagna: Tu e PlayStation: PS4 | Collezionabile digitale: Console PlayStation 4 – Silver

Disponibile dal 15 aprile

Torniamo indietro nel tempo fino al 2017. Disponibile solo per i proprietari di console PlayStation 4 – Silver registrate. Gioca a qualsiasi gioco per PS4 o PS5 e sblocca il tuo collezionabile digitale in edizione limitata per console PlayStation 4 – Silver.

Campagna: Tales of Kenzera: ZAU | A Once Black Sky | Collezionabile digitale: Impundulu

Disponibile dal 23 aprile

Gioca a Tales of Kenzera: ZAU, ottieni il trofeo “A Once Black Sky” e sblocca il tuo collezionabile digitale.

Campagna: Rilassati con PlayStation | Collezionabile digitale: Hop, Sleep, and a Jump

Disponibile dal 17 aprile

È l’ora di giocare nel comfort. Vieni a rilassarti iniziando uno qualsiasi dei giochi elencati di seguito per sbloccare il tuo collezionabile digitale.

Song of Nunu: A League of Legends Story [PS4 e PS5]

Disney Dreamlight Valley [PS4 e PS5]

I Am Setsuna [PS4]

Lemon Cake [PS5]

Campagna: Giochi cervellotici II | Collezionabile digitale: Synaptic Feedback II

Disponibile dal 18 aprile

Parti per l’avventura in questi rompicati che ti consentono di esplorare posti misteriosi e mettere alla prova le tue abilità puzzle. Gioca a uno qualsiasi dei giochi elencati di seguito per sbloccare il prossimo collezionabile digitale misterioso.

The Gardens Between [PS4 e PS5]

I Am Dead [PS4 e PS5]

Life of Delta [PS5]

Accedete a PlayStation App per scoprire tutte le campagne PlayStation Stars nel corso del mese. Non siete ancora membri di PlayStation Stars? Scoprite di più su PlayStation Stars e iscrivetevi gratuitamente qui.