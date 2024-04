Ubisoft Forward 2024 annunciato ufficialmente

Come previdibile, l’Ubisoft Forward sarà realtà anche in questo 2024: Ubisoft ha infatti ufficializzato l’evento estivo, un appuntamento annuale organizzato dal rinomato publisher francese e dedicato alla presentazione di nuovi giochi e aggiornamenti su quelli in fase di sviluppo. L’Ubisoft Forward è ora in programma per il 10 giugno, coincidendo così con il pieno svolgimento del Summer Game Fest 2024. Al momento, l’orario preciso della presentazione Ubisoft non è stato ancora comunicato.

It’s back ✨ Join us live from Los Angeles for #UbiForward on June 10 for updates and upcoming releases! pic.twitter.com/PevpR3rfvH — Ubisoft (@Ubisoft) April 3, 2024

Tuttavia, ci aspettiamo ulteriori dettagli nel corso delle prossime settimane, tra maggio e giugno. Questo modello di annuncio anticipato da parte di Ubisoft non è una novità, essendo già stato adottato in passato. Di solito, all’avvicinarsi della data, vengono rivelati l’orario preciso dell’evento e un trailer che offre un’anticipazione dei giochi in programma. L’attesa è grande per scoprire tutte le novità riguardanti la saga di Assassin’s Creed, xDefiant, Star Wars Outlaws e gli altri progetti in cantiere presso i numerosi studi di Ubisoft sparsi per il mondo. Vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti gli aggiornamenti relativi a questo importante evento!