Naraka Bladepoint: ecco le novità della stagione 12

NetEase Games e lo sviluppatore 24 Entertainment condividono ora, con un nuovo trailer, una panoramica su cosa aspettarsi dalla Stagione 12 di Naraka Bladepoint, intitolata Tenacity. La prossima stagione del battle royale melee introduce il nuovo eroe Lyam Liu, la nuova modalità casual “Hot Potato Counter”, una rielaborazione dei Talent e altro ancora.

Nuovo Eroe: Lyam Liu

Il nome della Stagione 12 ‘Tenacity’ non è solo questo, avrà una serie di influenze a tema su Naraka: Bladepoint. Presentiamo Lyam Liu, il nuovo eroe che si unisce al battle royale, con la capacità di controllare il metallo, rendendolo un concorrente mortale in una competizione di lame. Liu sarà giocabile per la prima volta sul server di prova, a partire dal 18 aprile. A proposito di nuovi rilasci di eroi: a partire dalla S12, i nuovi eroi verranno rilasciati sul server di prova all’inizio di una nuova stagione, anziché a metà.

Articoli Consigliati Windblown: nuovo gameplay trailer per l’indie di Motion Twin Ubisoft Forward 2024 annunciato ufficialmente

Rielaborazione del Sistema Potenziale PVP

Un’altra importante aggiunta con la Stagione 12 riguarda il sistema Potenziale del gioco. Attualmente piuttosto complessi, i Potenziali erano particolarmente difficili da comprendere per i nuovi arrivati. ‘Tenacity’ arriverà con una completa rielaborazione del sistema Potenziale, semplificandolo e incoraggiando una maggiore varietà invece di poche scelte predefinite.

Nuova Modalità: Hot Potato Counter!

In aggiunta alle numerose attività casual di Naraka: Bladepoint nella prossima stagione arriva la nuova modalità casual Hot Potato Counter! Questo divertente nuovo gioco casuale aggiunge una palla all’arena, che i giocatori attaccano invece l’uno contro l’altro. Attacchi, Contrattacchi e Abilità controllano la palla fino a quando diventa rossa, indicando che può essere lanciata verso un nemico o passata a un alleato. Ma attenzione: la palla si velocizza con ogni scambio!

Arma del Pesce d’Aprile: Mani

Nel frattempo rivelata come uno scherzo del Pesce d’Aprile, il team ha effettivamente aggiunto una nuova arma a Naraka: Bladepoint: Mani! Disponibile fino al 10 aprile, i giocatori saranno in grado di schiaffeggiare i loro nemici sul campo di battaglia: un vero maestro delle arti marziali non ha bisogno di metallo o legno per combattere, perché le sue mani sono l’unica arma di cui ha bisogno.

Altre Aggiornamenti e Modalità in Arrivo

Poiché il gioco presenta così tante modalità casual diverse con l’introduzione di Hot Potato Counter, le Modalità Casual ruoteranno settimanalmente a partire dalla Stagione 12. Questo elenco di attività sarà presto ampliato con ancora più divertenti modi per vivere Naraka: Bladepoint! Un numero di cambiamenti di bilanciamento per eroi come Hadi, Yueshan e Tessa completano l’anteprima di ‘Tenacity’.

Naraka: Bladepoint è gratuito e disponibile ora su PC, PlayStation e Xbox.