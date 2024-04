Windblown: nuovo gameplay trailer per l’indie di Motion Twin

Motion Twin, gli sviluppatori indie che hanno creato Dead Cells, il rogue-lite di successo, hanno presentato oggi un nuovo trailer del loro ultimo progetto, Windblown, titolo caratterizzato da un’azione esplosiva e frenetica per giocatore singolo e in cooperativa. Windblown vi invita a sfrecciare come un fulmine e a sconfiggere i nemici nel suo Accesso Anticipato su Steam in arrivo quest’anno. Windblown sarà lanciato nel 2024 su Steam in Accesso Anticipato. I fan possono già inserire il gioco in wishlist e seguire gli aggiornamenti sullo sviluppo nei prossimi mesi attraverso la pagina della community di Windblown, con la possibilità di provare il gioco e fornire un prezioso feedback agli sviluppatori di Motion Twin durante i prossimi beta test. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.windblown.game.

Questa la descrizione del gioco:

Salta con velocità attraverso vaste isole celesti in continua evoluzione, mentre usi una varietà di armi potenti per distruggere le Sentinelle, letali servitori del Vortex, che minacciano di annientare la tua casa. I movimenti sono semplici ma precisi, con corse che ti lanciano tra isole e piattaforme fluttuanti, evitando gli assalti mortali delle Sentinelle e avanzando verso il prossimo inevitabile incontro. Dal primo salto nel bioma Autunno e oltre, supera innumerevoli avversari e raccogli armi, gingilli, regali e pesci che ti aiuteranno a liberare il pieno potenziale del Saltatore.

Durante la partita, scoprirai un arsenale di armi diverse che potrai usare per personalizzare le tue spedizioni nell’ignoto. Trovate in forzieri nascosti o lasciate cadere dai boss sconfitti, ogni arma ha un ritmo e dei punti di forza unici da considerare per sviluppare il proprio stile di gioco ideale:

Con due armi a tua disposizione in qualsiasi momento, grazie alla semplice pressione di un tasto, e con gli Alterattacks facili da sferrare che scatenano la mossa segreta di un’arma utilizzando l’altra nel corso di uno scontro, sei incoraggiato a variare il tuo stile di gioco e a stare sempre all’erta.

Gli attacchi cristallizzati ti consentono di devastare i nemici con potenti finali che ricaricano l’energia e forniscono ricompense maggiori: uno strumento perfetto per massimizzare le tue possibilità all’interno del Vortex. Questo potere diventa ancora più efficace quando sincronizzato con altri giocatori tramite il gioco online cooperativo. Dopo essere stati sconfitti, i Saltatori tornano alla loro dimora nel cielo per riorganizzarsi e prepararsi per la prossima avventura, offrendoti un’altra possibilità di vittoria, sia che tu preferisca affrontare la sfida da solo o in cooperativa online.

I ginginlli possono essere raccolti e scatenati durante la partita, consentendo ai Saltatori di devastare l’ambiente con bombe esplosive, come agghiaccianti ondate di gelo o velenose nubi di veleno.

I regali, forniscono bonus passivi utili per migliorare ulteriormente il proprio stile di gioco, come frecce aggiuntive scagliate contro il nemico ad ogni colpo, doppio Alterattack che consente concatenare queste potenti mosse o bonus che guariscono dopo aver sconfitto un nemico.

Durante il viaggio si possono sbloccare anche dei pesci con abilità estremamente vantaggiose che lasceranno sicuramente il segno sulle Sentinelle. Ad esempio, il “Gobbling Fish” può rimbalzare in linea retta e inghiottire un nemico sul suo cammino, offrendo un’occasione perfetta per balzare in avanti e attaccare il nemico intrappolato (che avrà anche l’effetto bonus di concedere ricompense extra quando viene colpito). I pesci hanno lunghi cooldown tra un utilizzo e l’altro, quindi la loro efficacia assume un significato del tutto nuovo quando vengono combinati con la potenza di altri Saltatori attraverso il gioco cooperativo online, dove ogni giocatore può utilizzare il pesce al momento perfetto.

Questa sinergia di armi, attacchi potenti e combo, gingilli, regali e pesci può fondersi per rendere lo stile di gioco molto personalizzato ogni volta che si gioca e può essere spinta al massimo quando i giocatori si alleano con altri per creare combinazioni davvero potenti.

Il lancio in Accesso Anticipato è previsto per la fine dell’anno, e lo sviluppo di Windblown prevede un coinvolgimento attivo della comunità del gioco, i cui feedback e suggerimenti sono fondamentali per perfezionare l’esaltante esperienza di gioco. Il periodo di Closed Alpha di Windblown si è recentemente concluso, con l’inserimento di una serie di miglioramenti chiave del gioco in seguito ai feedback dei giocatori, tra cui versioni potenziate degli Alterattacks e nuovi e sorprendenti tipi di incontri con i nemici per tenere i giocatori all’erta. Se desideri poter partecipare al prossimo playtest chiuso puoi iscriverti per avere maggiori informazioni sul sito ufficiale del gioco all’indirizzo www.windblown.game.